Viajes de lujo: Iberostar anuncia nuevos hoteles en México y Zanzíbar

El grupo Iberostar Hotels & Resorts atraviesa uno de sus años más sólidos, con un crecimiento sostenido en todos los indicadores clave y una proyección de expansión que reafirma su posicionamiento global. Tras un incremento del 10 % en ventas y un 8 % en tarifa promedio (ADR) en los primeros nueve meses del año, la cadena anunció dos nuevos proyectos estratégicos que marcarán su hoja de ruta para 2026: México y Zanzíbar.

Con presencia consolidada en Europa, América y el norte de África, la compañía continúa apostando por un modelo turístico responsable y sostenible, enfocado en la calidad de la experiencia, la transformación hotelera y el desarrollo del talento humano como motor de innovación.

Crecimiento sostenido y consolidación en América

El desempeño del grupo en la región americana se mantiene firme, con resultados impulsados por la fuerte demanda de destinos como México, República Dominicana y Brasil. En particular, los mercados de Argentina y Canadá registraron aumentos de ventas superiores al 30 % y al 11 %, respectivamente, mientras que Estados Unidos mantiene una tendencia positiva con un crecimiento del 5 %.

Estos números consolidan a América como uno de los ejes de mayor expansión para Iberostar. En ese marco, la compañía anunció la incorporación del Iberostar Selection Riviera Cancún, un hotel cinco estrellas ubicado en Quintana Roo, a solo 12 kilómetros de Puerto Morelos. El complejo, que abrirá sus puertas en noviembre, contará con 440 habitaciones y una amplia oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento, bajo el sello Selection, el segmento premium de la marca.

Con esta apertura, Iberostar alcanzará doce hoteles en México, reforzando su presencia en uno de los mercados más competitivos del Caribe y fortaleciendo su apuesta por experiencias vacacionales de lujo vinculadas al entorno natural y la cultura local.

Zanzíbar: una nueva frontera para el turismo de lujo

El segundo gran anuncio de la compañía tiene como destino África Oriental. Iberostar confirmó la adquisición de su primer hotel en Zanzíbar, que se inaugurará a finales de 2026. Ubicado frente a la paradisíaca Muyuni Beach, en la costa este de la isla, el establecimiento ofrecerá más de 360 habitaciones y se integrará a la cartera bajo la categoría Iberostar Selection.

Este nuevo proyecto simboliza un paso decisivo en la expansión internacional del grupo y su compromiso con la diversificación de destinos frente al mar. Además de ser su primera propiedad en la región, el desembarco en Zanzíbar refuerza la visión global de Iberostar: combinar el turismo de lujo con prácticas de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.

Según Phil Mc Aveety, CEO de Iberostar Hotels & Resorts, “estos proyectos confirman nuestra visión a largo plazo, basada en la calidad, la innovación y la experiencia del cliente. Seguimos apostando por un crecimiento selectivo acompañado de inversiones que transformen nuestra planta hotelera”.

Inversiones, sostenibilidad y talento como ejes estratégicos

La compañía prevé una inversión total de 210 millones de euros en 2025, destinada tanto a nuevos proyectos como a la modernización de hoteles existentes. Entre las remodelaciones más destacadas figura la del Iberostar Selection Fuerteventura Palace, en las Islas Canarias, que reabrió recientemente con un diseño renovado y mejoras en sus áreas comunes y habitaciones.

Paralelamente, Iberostar continúa impulsando su modelo de turismo responsable, con más de 35.000 empleados de 95 nacionalidades y programas de formación que promueven el desarrollo profesional, la igualdad de oportunidades y el bienestar integral de sus equipos.

En 2024, la compañía formó a casi 400 aprendices en programas de formación dual en España, México, Jamaica y Brasil, reafirmando su compromiso con el talento joven como base del futuro del turismo.

Un modelo de viajes que une lujo, sostenibilidad e innovación

Con su expansión hacia México y Zanzíbar, Iberostar consolida una estrategia que combina crecimiento global, transformación responsable y excelencia en la experiencia del huésped. En palabras de su CEO, el futuro de la compañía “no solo se mide en número de hoteles, sino en la capacidad de generar un impacto positivo en las personas y en los destinos donde operamos”.

Así, el grupo español se prepara para cerrar 2025 con un portafolio internacional cada vez más diverso, donde cada nuevo destino reafirma su propósito: construir un modelo de turismo de lujo sostenible que inspire la forma de viajar en las próximas décadas.