Tivoli Ecoresort celebra 40 años con música, cultura y lujo en Brasil

En el corazón de la paradisíaca Praia do Forte, en la costa norte de Bahía, el Tivoli Ecoresort cumple 40 años de historia y lo festeja con un evento que promete marcar un antes y un después en su legado. Fundado en 1985, este ícono del turismo brasileño supo unir desde el inicio lujo, hospitalidad y respeto por la naturaleza, mucho antes de que la sustentabilidad se convirtiera en tendencia.

Lo que comenzó como un proyecto visionario en un pequeño pueblo de pescadores creció hasta transformarse en uno de los resorts más reconocidos de Brasil y del mundo. Su arquitectura integrada al entorno, el trabajo con las comunidades locales y su compromiso con la biodiversidad lo convirtieron en un ejemplo de turismo responsable y de alto nivel.

Desde sus primeros días, el Tivoli Ecoresort Praia do Forte ha sido sinónimo de bienestar y conexión con la naturaleza. Rodeado de cocoteros, selva atlántica y aguas cálidas y cristalinas, ofrece un diseño que invita al descanso, la contemplación y la armonía con el ambiente.

En estas cuatro décadas, el resort no solo consolidó su prestigio, sino también una filosofía de hospitalidad en la que el lujo y la sustentabilidad conviven en perfecta sintonía.

Tivoli Tropical: el evento del año en Praia do Forte

Para celebrar este aniversario, el resort lanza Tivoli Tropical, un fin de semana temático que reunirá música, cultura bahiana y experiencias gastronómicas de primer nivel.

Viernes 22 de agosto: la fiesta comienza con una Sunset Party frente al mar, animada por Tatau, ex vocalista de Araketu, quien hará vibrar al público con clásicos como Arerê y Pipoca.

Sábado 23 de agosto: la celebración alcanza su punto culminante con un show exclusivo de Timbalada, ícono del axé y la percusión bahiana, junto a la participación especial de Fafá de Belém, leyenda de la música brasileña. Una noche que fusionará ritmo, historia y paisaje en un tributo al resort y su trayectoria.

Afterparty: la jornada del sábado cerrará con un set de DJ para seguir bailando bajo las estrellas.

Experiencia completa para los huéspedes

El paquete especial Tivoli Tropical 2025 incluye:

Alojamiento del 21 al 24 de agosto de 2025 (mínimo 3 noches).

Desayuno y cena con bebidas sin alcohol incluidas.

Acceso a la Sunset Party con Tatau.

Entrada al show de Timbalada con Fafá de Belém.

Afterparty con DJ.

Programación especial en homenaje a los 40 años del resort.

El Tivoli Ecoresort Praia do Forte no solo festeja cuatro décadas de hospitalidad, sino también 40 años de propósito e innovación. Su enfoque sustentable y el trabajo constante por preservar el entorno natural y cultural son parte esencial de su identidad, y el aniversario es una oportunidad para reafirmar ese compromiso hacia el futuro.

Con esta celebración, el resort invita a sus huéspedes a ser parte de una historia que combina música, cultura, naturaleza y lujo, consolidando su posición como referente del turismo de alta gama en Brasil y en el mundo.