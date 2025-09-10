El grupo Meliá Hotels International abrirá un nuevo hotel en Perú bajo la exclusiva marca The Meliá Collection, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú).

El hotel boutique funcionará en la tradicional Casa de la Pila, casona ubicada en el Centro Histórico de Lima, a pocos metros de la Plaza de Armas, y se convertirá en el primer hotel de lujo del grupo español en Perú y en uno de sus proyectos emblemáticos en la región.

El establecimiento ofrecerá a sus huéspedes una experiencia de lujo auténtico, conectado a la historia e identidad limeña, a través de un programa cultural propio, con actividades que permitirán a los huéspedes descubrir la riqueza artística, gastronómica y patrimonial de Lima.

“La llegada de The Meliá Collection a Lima representa un paso más en nuestra estrategia de crecimiento en Latinoamérica, apostando por destinos de gran potencial turístico como la capital peruana”, señaló Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

La apertura del hotel se realizará en 2 fases: la primera en julio de 2026 con 61 habitaciones y la segunda en julio de 2027, que permitirá alcanzar un total de 107 habitaciones.

Asistencia de PromPerú

La instalación de esta nueva marca en el mercado hotelero peruano contó con la asistencia de PromPerú, que brindó información sobre propiedades en la capital que se ajustaran a los requerimientos del proyecto. Asimismo, gestionó una serie de reuniones entre Meliá Hotels International y la empresa peruana Hoteles Bera, propietaria de la Casa de la Pila.

Esta casona republicana, bajo la dirección del Maestro Restaurador Cirilo Bernui Tafur, y con apoyo de ProLima, está poniendo en valor el patrimonio cultural de este histórico inmueble, situado a pocos metros de la Plaza de Armas. El objetivo es devolverle toda su antigua majestuosidad. Ambas empresas han firmado un acuerdo estratégico de colaboración para establecer un hotel bajo la marca The Meliá Collection en Lima.

Promoción de inversiones empresariales

Una de las misiones de PromPerú es promover la llegada de inversiones empresariales extranjeras al país en 5 sectores estratégicos: Alimentos y Bebidas, Energías Renovables, Manufacturas Diversas, Servicios Intensivos en el Conocimiento, y Turismo.

Por eso, cuenta con una Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales, que, entre otras funciones, brinda asistencia y acompañamiento a las empresas extranjeras interesadas en ingresar al mercado peruano.

La llegada de The Meliá Collection a Lima se produce tras la reciente incorporación de Casa Lucía en Buenos Aires, el primer hotel de la marca en Latinoamérica. Con 142 habitaciones, Casa Lucía combina lujo, elegancia y exclusividad en el histórico Edificio Mihanovich, reinterpretando la herencia cultural de la Belle Époque porteña con un diseño que fusiona lo clásico y lo contemporáneo.