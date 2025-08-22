Soler Hoteles inauguró Nuevo Centro Hotel Mendoza y refuerza su expansión

La industria turística de Mendoza sumó una propuesta de relevancia con la llegada del Nuevo Centro Hotel Mendoza, un proyecto que marca un nuevo paso en la estrategia de expansión nacional de Soler Hoteles. La cadena, nacida en Córdoba y con fuerte presencia en destinos clave del país, eligió la provincia cuyana como escenario para continuar su crecimiento sostenido en el mapa turístico argentino.

La inauguración se llevó a cabo el lunes 18 de agosto y representa no solo un hito empresarial, sino también un aporte al desarrollo turístico y económico de la región. La apuesta por Mendoza responde a su identidad cultural, su dinamismo económico y el flujo constante de visitantes, tanto nacionales como internacionales, que la convierten en una plaza estratégica para la hotelería.

Un edificio diseñado para la comodidad y la accesibilidad

El Nuevo Centro Hotel Mendoza fue concebido con una infraestructura moderna y funcional, pensada para ofrecer comodidad a distintos tipos de viajeros. La propiedad cuenta con 25 habitaciones con baño privado, cuatro patios internos, cocina y lavandería en planta baja, además de baños comunes adaptados para personas con movilidad reducida.

El comedor cubierto, con capacidad para 60 personas, y la distribución en cuatro niveles transitables permiten configurar la oferta tanto para estadías individuales como grupales. Esta versatilidad convierte al establecimiento en una alternativa atractiva para turistas, familias, estudiantes y viajeros corporativos que eligen Mendoza como destino.

Una ubicación estratégica en la ciudad

La localización del hotel refuerza su atractivo: se encuentra en una zona clave de la capital mendocina, con fácil acceso a los principales puntos de interés. Esta ubicación lo posiciona como una opción ideal para quienes buscan experiencias que combinen ocio, cultura y actividades relacionadas con el enoturismo, uno de los grandes distintivos de la provincia.

Con esta apertura, Soler Hoteles suma un nuevo eslabón a su red de alojamiento en Argentina, que ya incluye unidades en Ushuaia, Bariloche, Villa Carlos Paz y Marcos Juárez.

El respaldo de una cadena en expansión

Durante la presentación, el director general de la cadena, Carlos Soler, resaltó que esta apertura marca un nuevo hito en la historia de la cadena. "Es parte de una planificación estratégica de crecimiento sostenido que venimos desarrollando desde hace años con compromiso y profesionalismo”, agregó.

El directivo también destacó que la propuesta busca mantener un servicio cálido y cercano en cada destino. El objetivo de la cadena es estar presente en los polos turísticos más importantes del país, consolidándose como referente del sector a través de la hospitalidad y la confianza.

Impacto en la economía y la comunidad local

Más allá de su aporte a la oferta hotelera, la inauguración del Nuevo Centro Hotel Mendoza implica beneficios para la economía provincial. La apertura generó puestos de trabajo directos e indirectos y fomentó vínculos con proveedores y actores locales del turismo, fortaleciendo así el entramado productivo de la región.

El desembarco en Mendoza ratifica la visión de Soler Hoteles de impulsar un desarrollo federal, invirtiendo en infraestructura y servicios en destinos con alto potencial. La cadena continúa ampliando su alcance con una identidad basada en la hospitalidad y el compromiso con las comunidades donde opera.