En 2018, Palladio Hotel MGallery abrió sus puertas en plena city porteña. Buscando marcar la diferencia con la hospitalidad y el confort, su personal recibe a todo tipo de segmentos en este hotel 5 estrellas.

Pero, en esta línea de mejorar día a día y, tal como lo marca su gerente general, Shadi Kasbo, “el marcado lo demanda y las generaciones nuevas lo aplican” por lo que decidieron comenzar las adaptaciones para convertirse en un alojamiento sustentable certificado.

Este análisis llevó a los directivos a frenar en la rutina y la vorágine del sector para repensar la calidad de atención que se le brinda al pasajero y el futuro del espacio en el que habita. Según calcula la gerente de Marketing, Paula Carracedo, los pasajeros generan 30 kg de CO2 por habitación, y en este contexto, trazaron los principales lineamientos para convertirse en un alojamiento certificado dentro de Hoteles Más verdes.

Los primeros pasos para lograrlo comprendieron que necesitaban educar a sus pasajeros bajo la cultura verde. A partir de esta medida, comenzaron concientizar sobre el cambio de sabanas todos los días, el empaquetado de los productos y su folletería. Con esto lograron obtener la certificación de Bronce en diciembre de 2024, sin quedarse en la comodidad comenzaron a adoptar nuevos proyectos para subir dentro de la certificación.

Para este hito acunaron la idea de las energías renovables, dado que el hotel cuenta con unos paneles solares que abastecen de energía el exterior del edificio. A su vez, todas las luces y aires acondicionados dentro de las 113 habitaciones solo se activan depositando la llave de la habitación (hecha de bambú) en el interruptor. También, como destacable, tomaron la iniciativa de pasar del uso de botellas de plástico, que muchas veces quedan sin consumir, a latas de agua de cortesía, ahorrando el uso de y otorgándole una opción cómoda y eficiente al huésped.

Finalmente, y como proyecto que han presentado dentro del concurso de sustentabilidad que organiza la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), en las habitaciones los huéspedes cuentan con tachos de basura, los cuales tienen internamente una división para los residuos reciclables y los descartables. Este modelo es innovador, dado que lo pensaron ellos mismos para dar solución a una problemática y que hoy es replicada por otros hoteles de la zona.

Además, es necesario remarcar que sus bolsas están hechas con material biodescartable y los recipientes de desechos se encuentran hechos con plásticos reciclados. Estas y otras implementaciones, contribuyeron a que el alojamiento recibiera la categoría más alta dentro de esta certificación y ahora busca continuar creciendo de forma sostenible, encarando nuevas auditorias que den la validación a nivel mundial.

Palladio Hotel MGallery Buenos Aires: cercanía y lujo

Dentro de la propuesta del 5 estrellas, Mensajero accedió a la Suite Palladio Executive, ubicada en el piso 14 del edificio y equipada con mueblería minimalista pero cálida. La misma cuenta con una cama tamaño king side, un toilette y posterior baño completo con hidromasaje, dos televisores LCD, comedor y cocina con minibar, cafetera y microondas.

La joya de esta habitación, como así de todas las áreas del hotel, es la luz natural que entra por el balcón. En este se pueden ver los rascacielos de la ciudad, así como la punta del obelisco.

Para acceder a este establecimiento, la modalidad de contratación se encuentra disponible atravéss de las diversas OTA, así como también por las agencias de viajes que tienen su propio taifario por grupos y métodos de pago.

Por último, así como funciona para el pasajero del segmento MICE, el viajero que hace work and travel y el turista que viene a conocer Buenos Aires, el hotel también permite tener membresías para su gimnasio y spa, además el restaurante Negresco Bistró & Bar recibe a los vecinos de todas parte de capital para deleitarse con su calidad gastronómica.