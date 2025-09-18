El Hotel Óleo Cancún Playa, miembro de la prestigiosa cadena ATELIER de Hoteles, se posiciona como una opción destacada para el portafolio de productos de agencias y operadores de viajes. Su concepto Boutique All Inclusive combina un servicio de alta calidad, una propuesta gastronómica variada y un ambiente moderno, lo que lo convierte en un producto sumamente competitivo y atractivo para el mercado familiar.

Carla Polise, Directora Comercial de Promovêre, representante de la marca en Argentina, resaltó el potencial del hotel para el sector. “ÓLEO Cancún Playa es una propuesta sumamente competitiva para las agencias de viajes que buscan un producto versátil, con excelente relación valor-precio y una promoción ideal para captar a las familias argentinas interesadas en el Caribe”, afirmó.

Ubicado frente al mar Caribe, el resort se diferencia por su excelente relación precio-calidad. El hotel ofrece una propuesta de valor versátil, pensada para captar a un segmento de viajeros que busca una experiencia personalizada y un entorno más íntimo que el de los grandes complejos hoteleros. La propiedad garantiza un servicio cálido y eficiente, y cuenta con una gastronomía que fusiona sabores internacionales y locales.

Promoción exclusiva para el segmento familiar

Para potenciar las ventas y ofrecer un diferencial a las familias, el hotel ha lanzado la promoción “Primer menor de hasta 12 años se hospeda gratis en base doble”. Esta oferta, válida para viajes hasta abril de 2026, representa un incentivo comercial significativo y una herramienta efectiva para la planificación de ventas a corto y mediano plazo.