Con más de cinco décadas de trayectoria y sede en Mar del Plata, OHS Hoteles presentó en la Feria Internacional de Turismo (FIT) su diversificada oferta de alojamientos en destinos clave como Mar del Plata, Buenos Aires y El Calafate, consolidando su posicionamiento como un actor estratégico dentro de la industria turística nacional.

Presencia destacada en el evento más importante del sector

Durante los cuatro días de feria, OHS Hoteles tuvo una participación activa en rondas de negocios, presentaciones, stands institucionales y espacios de networking, donde reforzó su vínculo con operadores turísticos y representantes del trade nacional e internacional.

El equipo encabezado por Guido Palena, director de OHS Hoteles, desarrolló una agenda intensa de reuniones estratégicas y encuentros con potenciales socios comerciales. Además, se realizaron presentaciones exclusivas en el stand de Mar del Plata, destinadas a operadores y directivos del sector, con el propósito de fortalecer la visibilidad de la marca y potenciar su presencia en la Patagonia.

La cadena también aprovechó la oportunidad para estrechar lazos con socios internacionales y explorar nuevas oportunidades de cooperación con destinos emergentes, en un contexto donde la conectividad y la innovación marcan el rumbo del turismo global.

Actividades interactivas y conexión con el público

A lo largo de la FIT 2025, OHS Hoteles llevó adelante diversas acciones participativas que convocaron tanto a profesionales del sector como al público general. Los visitantes pudieron participar en sorteos de noches de alojamiento, cenas y beneficios exclusivos, que permitieron dar a conocer la experiencia de hospitalidad característica de la cadena.

Estas propuestas fortalecieron el contacto directo con los viajeros y generaron un espacio de diálogo con quienes eligen a OHS para sus estadías en destinos como la Costa Atlántica, la Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia Austral.

Voces que marcan el rumbo del turismo argentino

En diálogo con la prensa, Guido Palena, director de OHS Hoteles, remarcó el impacto de la feria: “La FIT es un espacio de encuentro imprescindible para quienes trabajamos en turismo. Este año la convocatoria fue excepcional, con más de 140.000 visitantes. Desde OHS Hoteles buscamos no solo mostrar nuestra propuesta, sino también intercambiar ideas, aprender y seguir innovando en la hospitalidad argentina”.

Por su parte, María de los Milagros López Tonon, coordinadora de Reservas, destacó la relevancia de la feria para consolidar la expansión del grupo en el sur del país: “La FIT nos permitió fortalecer nuestra relación con operadores y reforzar la presencia de Cerro Calafate Hotel, que este año participó por primera vez en el stand de Santa Cruz. Fue una oportunidad única para afianzar nuestra marca ante el público general”.

Un balance positivo y nuevos desafíos para el futuro

Concluida la FIT 2025, OHS Hoteles cerró su participación con un balance altamente positivo, destacando el fortalecimiento de su red de contactos comerciales y la consolidación de su presencia en destinos turísticos clave.

La cadena, que actualmente gestiona el Hotel Spa República y SEC Hotel en Mar del Plata, el Dorá Hotel en Buenos Aires, el Cerro Calafate Hotel en El Calafate y su más reciente incorporación, Tierra y Mar Villas Turísticas en Camet Norte, continúa ampliando su portfolio con una clara apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la innovación en la experiencia del huésped.

Con una sólida trayectoria y un equipo comprometido con la excelencia, OHS Hoteles reafirma su lugar como uno de los referentes del turismo argentino, apostando a seguir creciendo y a acompañar el desarrollo de la actividad en todo el país.