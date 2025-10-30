Nuevas aperturas hoteleras: los proyectos de lujo que marcan tendencia mundial

El turismo mundial continúa en expansión y la industria hotelera acompaña ese crecimiento con nuevas aperturas en destinos emblemáticos. Solo en Estados Unidos, durante 2024 se inauguraron 661 hoteles, y las proyecciones para 2025 confirman la tendencia: se sumarán 790 nuevos proyectos, que aportarán más de 86.000 habitaciones al mercado.

La ola de aperturas se traduce en experiencias cada vez más personalizadas: hoteles con diseño de autor, vistas panorámicas, gastronomía de alto nivel y propuestas de bienestar que buscan seducir a un viajero exigente.

Entre los nuevos protagonistas del sector, se destacan siete propiedades que redefinen el concepto de hospitalidad de lujo. A continuación los hoteles más esperados:

The Chancery Rosewood – Londres, Reino Unido

Ubicado en la antigua Embajada de Estados Unidos en Grosvenor Square, el The Chancery Rosewood abrió sus puertas en septiembre de 2025 como una joya de diseño contemporáneo. El proyecto, liderado por Sir David Chipperfield y Joseph Dirand, combina la elegancia británica con detalles modernos de alta gama. Conformado íntegramente por suites, el hotel ofrece 144 habitaciones de lujo, ocho restaurantes y un bar con vistas a Mayfair. Entre sus atractivos destaca la primera sede europea del clásico neoyorquino Carbone y un nuevo restaurante de cocina asiática.

Pyramides Highstay – París, Francia

La capital francesa suma un nuevo concepto de alojamiento con Pyramides Highstay, que abrirá a fines de 2025 en la Rue des Pyramides, a pasos del Louvre. La propiedad reúne ocho apartamentos de diseño firmados por la arquitecta Sarah Dray, que reinterpretan la elegancia parisina en formato de residencia privada. Cada unidad combina historia y modernidad con servicios premium: limpieza diaria, traslados en autos de lujo y conserjería personalizada.

AMEYALLI Park City by Appellation – Utah, Estados Unidos

Previsto para 2026, el nuevo Appellation se ubicará dentro de AMEYALLI, una comunidad enfocada en el bienestar, construida sobre un terreno de 78 hectáreas con 28 manantiales termales naturales. Con 80 habitaciones, el resort propone una experiencia integral de descanso y alta cocina, a cargo del chef con estrella Michelin Charlie Palmer. Su centro de bienestar combinará tradiciones ancestrales y tecnología moderna, con el objetivo de conectar cuerpo, mente y naturaleza.

ONE | GT – George Town, Gran Caimán

El Caribe refuerza su oferta premium con ONE | GT, que abrirá a fines de 2025 en el corazón de George Town. El complejo de 11 pisos contará con 177 alojamientos entre suites y residencias privadas, una piscina infinita con vistas al mar, dos restaurantes de autor y un bar en la terraza. La propuesta combina el diseño contemporáneo con servicios de alto nivel en un entorno costero de lujo.

Amanvari – Cabo del Este, México

La reconocida marca Aman desembarcará en Baja California con Amanvari, cuya apertura está prevista para la primavera de 2026. El resort ofrecerá 18 habitaciones y residencias exclusivas, diseñadas bajo el concepto de integración con la naturaleza. Rodeado por playa, desierto y estuario, promete convertirse en un refugio de serenidad y privacidad frente al Mar de Cortés.

Alila Mayakoba – Playa del Carmen, México

El grupo Hyatt ampliará su presencia en América Latina con la llegada de Alila Mayakoba, programado para comienzos de 2026. Será el primer hotel de la marca en la región y contará con 182 habitaciones, suites y villas distribuidas entre manglares y canales. Con un enfoque regenerativo, la propuesta combina bienestar, cultura local y experiencias sensoriales, incluyendo rituales de cacao, ceremonias de temazcal y gastronomía con identidad regional.

Nobu Beach Inn – Barbuda

El sello Nobu sumará una nueva joya al Caribe con el Nobu Beach Inn, que abrirá a fines de 2026 sobre la costa suroeste de Barbuda. Con 36 habitaciones distribuidas en 17 bungalows, el complejo se extiende a lo largo de 3 kilómetros de playa y apuesta por la sustentabilidad, el uso de energías renovables y la integración con la comunidad local. También incluirá residencias privadas valuadas en más de US$ 12 millones.

Mailena – Loreto, México

En el verano de 2026 abrirá sus puertas Mailena, el primer resort de bienestar exclusivo para adultos en Loreto, dentro del enclave turístico de Danzante Bay. Con 96 habitaciones entre suites, casitas y penthouses, el hotel se propone como un santuario holístico donde los huéspedes puedan reconectarse con la naturaleza y el bienestar.

El dinamismo del sector hotelero global refleja no solo la recuperación sostenida del turismo, sino también una tendencia hacia el lujo consciente, donde la arquitectura, la sostenibilidad y la experiencia emocional se combinan para responder a un viajero cada vez más sofisticado.