Meliá suma hoteles de Messi a su colección de lujo

Meliá Hotels International ha formalizado un acuerdo clave con MiM, la cadena hotelera de Lionel Messi, que representa una importante adición al inventario de lujo para la temporada alta. A partir del 1 de noviembre, los seis hoteles boutique de MiM pasarán a formar parte de The Meliá Collection, ofreciendo a los agentes de viajes un producto altamente diferenciado y de alto margen.

La integración de los hoteles MiM a la colección más exclusiva de Meliá garantiza a los profesionales del turismo una oferta premium respaldada por la gestión líder de un gran grupo hotelero. Los seis establecimientos están ubicados estratégicamente en destinos codiciados: Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret (España) y Andorra.

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá, destacó que la fuerza de la alianza radica en la complementariedad de los portfolios y en el “respaldo e inspiración de un icono global como Leo Messi”, asegurando así una propuesta de valor conjunta para los viajeros más exigentes.

La propuesta: lujo con sello de celebridad

Para el agente, esta alianza es un poderoso argumento de venta, combinando:

Respaldo de marca: La gestión de Meliá asegura estándares de calidad, un sistema de reservas global y la visibilidad internacional de The Meliá Collection, facilitando la comercialización. Imán global: La propiedad de Lionel Messi actúa como un imán para una clientela internacional y de alto poder adquisitivo, interesada en experiencias únicas. Filosofía boutique: Los hoteles mantienen su diseño sofisticado e independiente, con detalles exclusivos como la Suite Messi y réplicas del Balón de Oro, elementos que elevan la experiencia del huésped.

Claves para la comercialización

Para maximizar las ventas, los agentes deben conocer los principales diferenciales de este nuevo producto: