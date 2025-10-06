Meliá suma hoteles de Messi a su colección de lujo
El acuerdo incorpora los seis alojamientos exclusivos de la cadena MiM a la cartera premium, en la que se destacan diseños sofisticados y gastronomía de alto nivel.
Meliá Hotels International ha formalizado un acuerdo clave con MiM, la cadena hotelera de Lionel Messi, que representa una importante adición al inventario de lujo para la temporada alta. A partir del 1 de noviembre, los seis hoteles boutique de MiM pasarán a formar parte de The Meliá Collection, ofreciendo a los agentes de viajes un producto altamente diferenciado y de alto margen.
La integración de los hoteles MiM a la colección más exclusiva de Meliá garantiza a los profesionales del turismo una oferta premium respaldada por la gestión líder de un gran grupo hotelero. Los seis establecimientos están ubicados estratégicamente en destinos codiciados: Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret (España) y Andorra.
Gabriel Escarrer, CEO de Meliá, destacó que la fuerza de la alianza radica en la complementariedad de los portfolios y en el “respaldo e inspiración de un icono global como Leo Messi”, asegurando así una propuesta de valor conjunta para los viajeros más exigentes.
La propuesta: lujo con sello de celebridad
Para el agente, esta alianza es un poderoso argumento de venta, combinando:
- Respaldo de marca: La gestión de Meliá asegura estándares de calidad, un sistema de reservas global y la visibilidad internacional de The Meliá Collection, facilitando la comercialización.
- Imán global: La propiedad de Lionel Messi actúa como un imán para una clientela internacional y de alto poder adquisitivo, interesada en experiencias únicas.
- Filosofía boutique: Los hoteles mantienen su diseño sofisticado e independiente, con detalles exclusivos como la Suite Messi y réplicas del Balón de Oro, elementos que elevan la experiencia del huésped.
Claves para la comercialización
Para maximizar las ventas, los agentes deben conocer los principales diferenciales de este nuevo producto:
- Gastronomía de autor: En enclaves como Baqueira, Andorra y Sotogrande, la propuesta culinaria es desarrollada por el reconocido chef Nandu Jubany, con una cocina que fusiona lo local con toques argentinos (inspirada en su concepto HINCHA).
- Segmentación de mercado: La cartera ofrece soluciones para diversos clientes: adultos y parejas: MiM Mallorca, MiM Sitges y MiM Ibiza; familias y ocio activo: Andorra, Sotogrande y Baqueira Beret (ideales para esquí, golf o senderismo).
- Sostenibilidad certificada: Todos los hoteles cuentan con el certificado LEED, un factor determinante para la venta corporativa y para clientes con alta sensibilidad medioambiental.
- Bienestar integral: Las instalaciones de wellness y los circuitos de hidroterapia garantizan una experiencia de relajación completa, ligada al entorno (montaña o resort).