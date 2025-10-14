Meliá Miami Brickell: lujo, bienestar y diseño en el corazón urbano

Meliá Hotels International regresa con fuerza a Miami. La cadena española anunció la próxima apertura del Meliá Miami Brickell, su primer desarrollo de Branded Residences en Estados Unidos, un formato que fusiona la hospitalidad de lujo con la vida residencial de alto nivel. La iniciativa, desarrollada junto a Urban Network Capital Group, busca redefinir la experiencia urbana en uno de los distritos más vibrantes y cosmopolitas de la ciudad.

Ubicado en 1120 SW 3rd Avenue, a minutos de la I-95 y del Brickell City Centre, el proyecto ofrecerá 110 residencias exclusivas donde el confort, la elegancia y el bienestar se combinan con el servicio característico de Meliá Hotels & Resorts. Con esta propuesta, la marca refuerza su compromiso con el bienestar integral, transformando la vida cotidiana en una experiencia hotelera permanente.

Meliá y un nuevo concepto de hospitalidad urbana

El Meliá Miami Brickell no será un hotel tradicional ni un desarrollo inmobiliario convencional. Su concepto de Branded Residences integra las ventajas de ambos mundos: propiedades de lujo que disfrutan de los servicios, amenities y estándares de hospitalidad de una marca global.

Cada unidad ha sido diseñada para reflejar la filosofía de Meliá: cuidar cada detalle como una forma de bienestar. Desde las sábanas de alta gama hasta el mobiliario a medida y las obras de arte seleccionadas, todo ha sido pensado para crear un ambiente de armonía, sofisticación y confort absoluto.

Entre los servicios destacados se incluyen una piscina infinita con vistas panorámicas, centro de bienestar con propuestas de salud integrales, atención de conserjería personalizada y experiencias gastronómicas de primer nivel. De este modo, el desarrollo ofrece un entorno boutique que combina privacidad, lujo y una fuerte conexión con el entorno urbano de Miami.

Diseño con identidad y elegancia contemporánea

El proyecto contará con la participación de Adriana Hoyos Design Studio, responsable del diseño de las áreas comunes. Este prestigioso estudio es reconocido internacionalmente por su estilo elegante, cálido y fuertemente influido por la naturaleza y la estética latinoamericana.

Las residencias, por su parte, serán diseñadas por Concepto Taller de Arquitectura | Interior Design, garantizando la perfecta armonía entre funcionalidad, arte y bienestar. Cada espacio ha sido concebido para reflejar la energía moderna de Brickell y, al mismo tiempo, ofrecer una atmósfera serena, ideal para el descanso o la contemplación.

Expansión estratégica del modelo MELIÁ

La apertura del Meliá Miami Brickell se enmarca en la estrategia global de la cadena para expandir su presencia en el segmento de Branded Residences, una tendencia que crece en los principales mercados del lujo internacional.

Meliá ya ha desarrollado proyectos similares en destinos icónicos como ME Dubai y Gran Meliá Villa Le Corail (Seychelles), y actualmente trabaja en nuevos emprendimientos en Budva (Montenegro) y otras capitales turísticas. En Estados Unidos, la marca ya opera los INNSiDE New York y Meliá Orlando Celebration, consolidando así una red estratégica de propiedades de alto valor.

“Esta es una oportunidad extraordinaria para ingresar al mercado norteamericano con un proyecto visionario. Queremos combinar lo mejor del sector inmobiliario y la hospitalidad de lujo”, expresó Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.

Inversión, rentabilidad y estilo de vida

Los futuros propietarios del Meliá Miami Brickell contarán con un programa de gestión hotelera profesional que permitirá integrar sus unidades al sistema de alquiler cuando no estén en uso, generando ingresos adicionales. Este modelo equilibra rentabilidad e independencia, ofreciendo una experiencia que funciona tanto como hogar privado como alojamiento de lujo para viajeros internacionales.

Con esta apertura, Meliá Hotels International consolida su regreso a Miami y reafirma su apuesta por los modelos híbridos que combinan inversión, diseño y bienestar. El Meliá Miami Brickell no solo redefine el lujo urbano, sino que anticipa una nueva forma de vivir, trabajar y disfrutar el ritmo vibrante de la ciudad más dinámica del sur de Florida.