En un contexto donde la percepción de marca es tan importante como la calidad del servicio, Meliá Hotels International reafirma su posición de privilegio en la industria global del turismo. Según el ranking Merco Empresas 2025, la cadena fue distinguida por decimotercer año consecutivo como la empresa turística con mejor reputación en España, consolidando su liderazgo con una sólida estrategia basada en la sostenibilidad, la excelencia y el desarrollo del talento.

Este reconocimiento llega en un momento clave para el sector hotelero, que atraviesa una etapa de transformación impulsada por la innovación, la responsabilidad ambiental y la demanda de experiencias cada vez más personalizadas. En este escenario, Meliá no solo mantiene su vigencia, sino que escala posiciones dentro del universo corporativo español, ubicándose en el puesto 21 entre las 200 compañías con mejor reputación del país.

Un ranking que refleja prestigio y compromiso

El ranking Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es uno de los estudios más respetados a nivel internacional en el ámbito empresarial. En su edición número 25, la metodología fue fortalecida con seis evaluaciones, 25 fuentes de información y más de 62.000 encuestas, lo que convierte sus resultados en una radiografía detallada y confiable de cómo las empresas son percibidas por sus distintos grupos de interés.

Merco es además el único estudio de reputación en el mundo sometido a una auditoría externa independiente por parte de KPMG, en línea con la normativa ISAE 3000. Este respaldo metodológico garantiza transparencia y rigor en cada uno de los rankings elaborados, reforzando la legitimidad de los logros alcanzados por Meliá.

Un liderazgo integral: reputación, sostenibilidad y talento

Más allá del reconocimiento en el ranking general, Meliá Hotels International también ocupa el primer lugar en el sector turístico en los índices Merco Responsabilidad ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) y Merco Talento. Esto demuestra que la reputación de la compañía no se limita a la percepción externa, sino que también está respaldada por acciones concretas en materia de sostenibilidad y atracción de talento.

La empresa ha sabido integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su modelo de negocio, lo que la convierte en una de las compañías hoteleras más sostenibles de Europa. Su cultura organizacional, enfocada en el desarrollo profesional, el bienestar del equipo y la inclusión, le permite posicionarse como una de las empresas más atractivas para trabajar dentro y fuera del sector turístico.

Gabriel Escarrer, entre los líderes más valorados

El reconocimiento institucional también se ve reflejado en la figura de Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá, quien fue destacado en el ranking Merco Líderes 2025 como el ejecutivo más reputado del sector turístico español, avanzando tres posiciones hasta ubicarse en el puesto 25 del listado general.

Escarrer celebró este logro como un hito colectivo, señalando:

“Este reconocimiento tiene un valor especialmente significativo para nosotros, ya que proviene de un monitor con una metodología rigurosa, independiente y ampliamente contrastada. Es un reflejo del esfuerzo conjunto del equipo de Meliá y del compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y el talento como pilares de nuestra reputación corporativa”.

Meliá: una marca global con raíces sólidas

Fundada en Mallorca y con más de 65 años de historia, Meliá Hotels International opera actualmente en más de 40 países y cuatro continentes, con marcas icónicas como Gran Meliá, Paradisus, ME by Meliá y Sol by Meliá. Este enfoque multisegmento le permite adaptarse a las necesidades de viajeros de negocios, familias y turistas premium, manteniendo siempre un estándar elevado de calidad.

Su constante evolución, el impulso de la transformación digital y su vocación por ofrecer experiencias auténticas y responsables hacen que Meliá siga siendo un faro dentro del turismo internacional. Su liderazgo reputacional, refrendado año tras año, no es producto del azar, sino el resultado de una visión estratégica sostenida y un compromiso genuino con los valores que hoy definen a las grandes marcas globales.