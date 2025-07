Meliá inaugura ME Lisbon y abre un nuevo segmento de lujo en Portugal

Lisboa continúa consolidándose como una capital vibrante del turismo europeo, y su mapa hotelero acaba de sumar una nueva joya con sello español. Se trata de ME Lisbon, el primer hotel de la marca ME by Meliá en Portugal, que abrió sus puertas con una propuesta disruptiva, vanguardista y profundamente conectada con la cultura local.

Ubicado entre la glamurosa Avenida da Liberdade y el entorno histórico de Marquês de Pombal, este nuevo cinco estrellas marca un hito en la expansión del grupo mallorquín en el segmento lifestyle de lujo. Con 213 habitaciones de diseño, gastronomía de autor, arte contemporáneo portugués y experiencias sensoriales de alto nivel, ME Lisbon llega para redefinir el alojamiento premium en la capital lusa.

Un hotel con alma artística y diseño audaz

ME Lisbon no es simplemente un hotel: es una declaración de intenciones. Concebido desde cero como una obra arquitectónica moderna por el estudio João Paciência, y con diseño interior a cargo de Broadway Malyan, el edificio irrumpe con una estética urbana, luminosa y culturalmente inmersiva. A esto se suma una curaduría de arte local comisionada por la destacada gestora cultural Guta Moura Guedes, con obras de artistas como Fernanda Fragateiro, René Cruz Tavares y Silva!, entre otros.

La experiencia sensorial comienza desde el lobby, con techos de seis metros de altura, instalaciones de videoarte y esculturas inspiradas en los jacarandás lisboetas. En cada rincón del hotel, el arte no está colgado: vive, respira y dialoga con los huéspedes.

Las habitaciones y suites, que se extienden hasta la imponente Ultimate ME+ Suite de 107 m², ofrecen vistas privilegiadas del río Tajo, el Castillo de San Jorge o el Parque Eduardo VII. Pero más allá de las panorámicas, lo que distingue a ME Lisbon es su atención al detalle, con vinilos seleccionados en cada habitación, amenities de lujo y servicios ME+ exclusivos que elevan la experiencia de hospedaje a otra dimensión.

Gastronomía de autor: el nuevo epicentro foodie de Lisboa

Uno de los grandes diferenciales de ME Lisbon es su ambiciosa propuesta culinaria, que posiciona al hotel como un polo gastronómico en sí mismo. En la planta baja se encuentra fismuler, restaurante creado por la reconocida Familia La Ancha de España. Allí, la cocina de temporada se sirve en un espacio minimalista y acogedor, con fuertes influencias nórdicas y una carta que apuesta por la sencillez elevada.

En la azotea, el sello de sofisticación lo pone attiko by Sunset Hospitality, un rooftop con alma panasiática liderado por el chef internacional Moon. Aquí, el menú fusiona ingredientes orientales con técnicas de alta cocina, en un entorno donde los cócteles, la música y las vistas panorámicas de la ciudad transforman cada noche en una celebración. El attiko Rooftop Pool Bar ya se perfila como uno de los nuevos hotspots de la vida nocturna lisboeta.

Bienestar urbano en clave sensorial

Para completar su oferta 360°, ME Lisbon presenta el spa KORPO, un oasis de relajación en pleno centro urbano. Equipado con piscina climatizada cubierta, sauna seca, baño turco y tratamientos personalizados con productos de alta gama (Thalion y Scens), este espacio está pensado tanto para viajeros que buscan desconexión como para quienes combinan negocios y placer.

Además, el hotel cuenta con un estudio Technogym de última generación, disponible las 24 horas los siete días de la semana, ideal para quienes no quieren descuidar su rutina de entrenamiento durante el viaje.

Una experiencia pensada para el viajero cultural

El espíritu de ME Lisbon va más allá de los servicios: es una invitación a vivir Lisboa desde una mirada contemporánea, artística y personal. A través de colaboraciones con eventos como ARCO Lisboa o la Lisbon Design Week, el hotel se convierte en una extensión activa de la agenda cultural de la ciudad, albergando exposiciones, performances, pop-ups y experiencias inmersivas para huéspedes y locales por igual.

Esta apuesta se alinea con la visión de ME by Meliá, una marca que redefine el concepto de lujo tradicional para transformarlo en una experiencia sensorial y cultural. Como afirma Gonçalo Gonçalves, Director General de ME Lisbon: “Con este hotel, no hemos creado solo un alojamiento premium, sino un nuevo punto de encuentro entre el diseño, la arquitectura, la gastronomía y la forma en que los viajeros contemporáneos se relacionan con las ciudades”.

Lisboa, epicentro del nuevo lujo ibérico

Con esta apertura, Meliá Hotels International refuerza su posicionamiento en el segmento lifestyle premium, sumando un nuevo destino estratégico para la marca ME, que ya cuenta con hoteles icónicos en ciudades como Madrid, Londres, Milán y Dubai.

En un contexto donde los turistas buscan cada vez más experiencias personalizadas, inmersivas y con fuerte identidad local, ME Lisbon se presenta como una opción inmejorable. Un hotel que no solo ofrece hospitalidad, sino que cuenta una historia, marca un estilo y propone un nuevo modo de habitar la ciudad.

Ya sea por sus suites con vista al castillo, su arte curado por expertos, su rooftop de alta cocina o su spa de autor, ME Lisbon promete convertirse en una parada obligada para los viajeros que buscan algo más que una habitación: una experiencia con carácter, emoción y estilo.