Meliá apuesta por el sur: nuevo hotel The Meliá Collection llega a la Patagonia

Meliá Hotels International amplía su presencia de lujo en Latinoamérica con un proyecto que promete redefinir la experiencia hotelera en el extremo sur del continente. La compañía española anunció la firma del nuevo The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez, un exclusivo refugio ubicado en el corazón de la Patagonia Argentina, que abrirá sus puertas en 2028.

Con esta incorporación, Meliá fortalece su compromiso con los destinos naturales más impactantes del mundo, apostando por una arquitectura sustentable y una propuesta de hospitalidad que fusiona confort, autenticidad y entorno. El nuevo hotel se erige como un homenaje a la esencia patagónica, combinando lujo contemporáneo con una conexión profunda con la naturaleza.

The Meliá Collection: un nuevo ícono en la Patagonia

El The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez estará emplazado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, frente a uno de sus lagos más emblemáticos y con vistas panorámicas a la cordillera andina. Este entorno privilegiado permitirá a los huéspedes disfrutar de una experiencia sensorial única, en un espacio donde el silencio, el paisaje y el diseño se funden en perfecta armonía.

El proyecto contará con 99 habitaciones y 48 residencias exclusivas, pensadas para quienes buscan una estadía de largo plazo sin renunciar al servicio de excelencia característico de Meliá. Además, incluirá una propuesta gastronómica de autor, áreas de bienestar y más de 500 m² destinados a eventos corporativos y sociales, lo que lo posicionará también como un nuevo polo para el turismo MICE en el sur argentino.

Una marca que celebra la autenticidad y el entorno

The Meliá Collection agrupa hoteles con identidad propia, inspirados en el alma y la cultura de los destinos donde se encuentran. Desde la sabana africana del Serengeti hasta los paisajes toscanos de Italia, la marca ha logrado construir una colección de propiedades icónicas que reflejan la diversidad natural y cultural del planeta.

El nuevo Terrazas del Gutiérrez se integrará en esta familia de hoteles con una propuesta arquitectónica que prioriza los materiales locales, la eficiencia energética y el respeto por el entorno natural. Así, el proyecto busca convertirse en un referente de turismo sostenible y de lujo en Argentina.

Voces que marcan el rumbo

Gabriel Escarrer Jaume, presidente y CEO de Meliá Hotels International, destacó la relevancia estratégica del anuncio: “Estamos muy ilusionados con la llegada de nuestra marca The Meliá Collection a Bariloche, un destino que simboliza la belleza natural y la hospitalidad de la Patagonia. Este proyecto refuerza nuestro compromiso con el crecimiento cualitativo, la expansión en Latinoamérica y la consolidación de nuestra oferta en el segmento del lujo.”

Por su parte, Ivo de Sousa Freile, director ejecutivo de Terrazas del Gutiérrez, subrayó el valor del acuerdo: “Soñamos con crear una puerta de entrada a uno de los paraísos naturales más extraordinarios del mundo. La alianza con Meliá nos permitirá posicionar a la Patagonia como un destino exclusivo y auténtico, reflejando el espíritu de su gente y su energía única.”

Meliá refuerza su expansión en Argentina

Con este nuevo desarrollo, Meliá Hotels International alcanzará 11 propiedades en Argentina, entre hoteles operativos y proyectos en marcha. En la actualidad, la compañía ya cuenta con joyas como el Hotel Casa Lucía en Buenos Aires, perteneciente también a The Meliá Collection, y el icónico Gran Meliá Iguazú, ubicado frente a las Cataratas del Iguazú.

De cara al futuro, Meliá prevé sumar otra propiedad de lujo en el extremo sur del continente: el Gran Meliá Ushuaia, cuya apertura está prevista para 2028. Con estos proyectos, el grupo reafirma su visión de crecimiento sostenible y su apuesta por destinos naturales que inspiran, emocionan y conectan con el viajero moderno.