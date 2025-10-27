Marriott Buenos Aires ahora es Marriott Buenos Aires Downtown

En una apuesta por reforzar su vínculo con la Ciudad de Buenos Aires y destacar su ubicación privilegiada, Marriott International anunció oficialmente que su emblemático hotel en la capital argentina adopta un nuevo nombre: Marriott Buenos Aires Downtown.

El cambio busca reflejar con mayor precisión la esencia del hotel, situado en pleno microcentro porteño, a metros del Obelisco y de los principales atractivos culturales, turísticos y financieros de la ciudad. La nueva denominación no solo marca una evolución en la identidad del establecimiento, sino que también reafirma el compromiso de la marca con ofrecer una experiencia de lujo en el corazón urbano de Buenos Aires.

Un nombre que resalta la ubicación y el prestigio

“El nuevo nombre, Marriott Buenos Aires Downtown, destaca nuestra localización estratégica y reafirma nuestra posición como referente en hospitalidad de lujo y servicios para eventos en la ciudad”, explicó Carla Ros, directora de Ventas y Marketing del hotel.

La actualización de la marca se enmarca dentro de la estrategia global de Marriott International para fortalecer el reconocimiento de cada una de sus propiedades en función del destino en el que se encuentran. De esta manera, el grupo busca que los viajeros asocien rápidamente cada hotel con su ubicación, facilitando la elección de hospedaje en los principales centros urbanos del mundo.

Excelencia en servicios y hospitalidad

Pese al cambio de nombre, Marriott Buenos Aires Downtown continuará ofreciendo los estándares de calidad que caracterizan a la cadena. Entre sus servicios destacados se incluyen:

Habitaciones y suites con vistas panorámicas a la ciudad.

Una propuesta gastronómica de nivel internacional.

Espacios exclusivos para reuniones, congresos y eventos sociales o corporativos.

Atención personalizada, sello distintivo de Marriott en todos sus destinos.

Con una infraestructura moderna y un equipo capacitado para brindar experiencias memorables, el hotel mantiene su posición como uno de los principales referentes de la hotelería porteña.

Un nuevo capítulo para un clásico de Buenos Aires

El relanzamiento como Marriott Buenos Aires Downtown simboliza una renovación que combina tradición y modernidad. Con este cambio, el hotel refuerza su identidad dentro del portafolio global de Marriott International, sin perder la elegancia y el espíritu que lo convirtieron en una de las propiedades más reconocidas de la región.

Además, esta actualización acompaña la tendencia internacional de destacar la conexión entre las grandes marcas hoteleras y los destinos donde operan, fortaleciendo así su presencia en el competitivo mercado del turismo urbano.

Marriott Buenos Aires Downtown invita tanto a los viajeros internacionales como al público local a redescubrir una propuesta donde el confort, la ubicación y la excelencia en el servicio se combinan para ofrecer una experiencia inigualable en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.