Los Pinos Resort & Spa Termal lanza promociones increíbles: cuándo y cómo acceder

Los Pinos Resort & Spa Termal, uno de los primeros establecimientos all inclusive de Argentina, presenta beneficios exclusivos para quienes busquen disfrutar de una experiencia integral en los últimos meses del año, con relax, gastronomía de primer nivel y actividades para toda la familia.

Con la llegada de los últimos meses del año, Los Pinos Resort & Spa Termal propone un plan perfecto para quienes deseen anticipar el verano con una escapada diferente.

El resort se ha consolidado como el más completo de la región gracias a su modalidad all inclusive, que incluye gastronomía de autor, spa termal, actividades recreativas y entretenimiento para grandes y chicos. Diseñado para que el huésped solo tenga que disfrutar, todo se encuentra en el mismo lugar.

Con una variedad de piscinas termales, tratamientos de spa, shows en vivo, gimnasio y propuestas para niños, se convierte en una opción ideal tanto para familias como para parejas. En cuanto a la gastronomía, sus restaurantes y bares combinan cocina regional con platos internacionales.

Las promociones vigentes en noviembre y diciembre permiten acceder a descuentos exclusivos en semanas especiales; el plan familiar, la promoción Amigos y, además, la facilidad de poder abonar en cuotas sin interés con tarjetas del Banco Galicia, lo que incentiva a los viajeros a cerrar el año con un descanso reparador, disfrutando de todos los servicios en un entorno natural único.