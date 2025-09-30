Loi Suites fortalece su presencia en destinos clave y anticipa temporada de eventos
Rocío González Oliver, gerente comercial de la cadena, habló con Mensajero y destacó la importancia de la feria como un punto de encuentro clave
En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025, Rocío González Oliver, gerente comercial de la cadena Loi Suites Hotels en Argentina, habló con Mensajero y destacó la importancia de la feria como un punto de encuentro estratégico para generar nuevas alianzas y fortalecer el vínculo con agentes de viajes y operadores.
La ejecutiva subrayó que la cadena continúa consolidando su presencia en destinos clave como Buenos Aires (Loi Suites Recoleta), San Martín de los Andes (Loi Suites Chapelco) e Iguazú (Loi Suites Iguazú), además de su unidad de negocios Loisflats, con propiedades en Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. “La FIT siempre nos potencia muchísimo, nos abre nuevos mercados y nos permite cerrar negocios, sobre todo en las jornadas profesionales”, afirmó.
Respecto a la demanda, González Oliver explicó que cada destino tiene una dinámica particular: Iguazú y Chapelco crecen de la mano del turismo vacacional de verano y fin de año, mientras que la Ciudad de Buenos Aires mantiene una fuerte demanda vinculada al turismo corporativo, congresos y convenciones. En este sentido, anticipó que la temporada de reuniones y eventos en la capital será especialmente activa entre marzo y mayo de 2026.
Uno de los diferenciales de Loi Suites es la experiencia integral que ofrece en cada hotel. “Una cama tenemos todos; la diferencia está en cómo logramos que ese momento sea único y se transforme en una experiencia en el destino”, señaló la gerente comercial, remarcando que el servicio y la calidad son los pilares que distinguen a la cadena.
En cuanto a la ocupación, González Oliver detalló que Buenos Aires cerrará el año con buenos números, Iguazú logró compensar la caída del turismo nacional con el crecimiento del segmento corporativo, y San Martín de los Andes, pese a una temporada más compleja, mantiene buenas perspectivas hacia adelante.
Además, invitó a descubrir el Jardín de Invierno del Loi Suites Recoleta, un espacio gastronómico que se ha convertido en un oasis en el corazón del barrio, ideal tanto para desayunos, almuerzos y meriendas como para eventos sociales y celebraciones.