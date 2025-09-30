En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025, Rocío González Oliver, gerente comercial de la cadena Loi Suites Hotels en Argentina, habló con Mensajero y destacó la importancia de la feria como un punto de encuentro estratégico para generar nuevas alianzas y fortalecer el vínculo con agentes de viajes y operadores.

La ejecutiva subrayó que la cadena continúa consolidando su presencia en destinos clave como Buenos Aires (Loi Suites Recoleta), San Martín de los Andes (Loi Suites Chapelco) e Iguazú (Loi Suites Iguazú), además de su unidad de negocios Loisflats, con propiedades en Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. “La FIT siempre nos potencia muchísimo, nos abre nuevos mercados y nos permite cerrar negocios, sobre todo en las jornadas profesionales”, afirmó.

Respecto a la demanda, González Oliver explicó que cada destino tiene una dinámica particular: Iguazú y Chapelco crecen de la mano del turismo vacacional de verano y fin de año, mientras que la Ciudad de Buenos Aires mantiene una fuerte demanda vinculada al turismo corporativo, congresos y convenciones. En este sentido, anticipó que la temporada de reuniones y eventos en la capital será especialmente activa entre marzo y mayo de 2026.

Uno de los diferenciales de Loi Suites es la experiencia integral que ofrece en cada hotel. “Una cama tenemos todos; la diferencia está en cómo logramos que ese momento sea único y se transforme en una experiencia en el destino”, señaló la gerente comercial, remarcando que el servicio y la calidad son los pilares que distinguen a la cadena.

En cuanto a la ocupación, González Oliver detalló que Buenos Aires cerrará el año con buenos números, Iguazú logró compensar la caída del turismo nacional con el crecimiento del segmento corporativo, y San Martín de los Andes, pese a una temporada más compleja, mantiene buenas perspectivas hacia adelante.

Además, invitó a descubrir el Jardín de Invierno del Loi Suites Recoleta, un espacio gastronómico que se ha convertido en un oasis en el corazón del barrio, ideal tanto para desayunos, almuerzos y meriendas como para eventos sociales y celebraciones.