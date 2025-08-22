Los registros son uno de los ejes fundamentales para las reglamentaciones de los Alquileres Turísticos, deben ser obligatorios y un requisito fundamental para que las plataformas puedan comercializarlos. Según la Asociación de Hoteles de Turismo, en Argentina los registros de alojamientos vigentes no superan el 35% en los mejores casos de la oferta que está online en plataformas, en algunos destinos muy importantes como CABA o Iguazú no se llega al 7% y en muchos destinos aún no hay reglamentación vigente.

En consonancia con el panorama nacional, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), expuso esta semana un informe en el que alertaron acerca del aumento del 50% anual de alojamientos turísticos no registrados en San Martín de los Andes, un destino patagónico que hasta el cierre del fin de semana pasado, tuvo una ocupación de sus unidades registradas del 37 %.

En diálogo con Mensajero, Agustín Roca, vocal titular 1ro y presidente en la gestión anterior de la regional, explicó que la ciudad se ha sancionado ordenanzas, incluyendo la creación de un registro de alojamientos, y que cuenta con cierto acompañamiento del Concejo Deliberante. No obstante, presentan dificultades para lograr una fiscalización efectiva. “Lo que no estamos logrando es el control y ahí es cuando empieza a fallar todo. Si no hay fiscalización, la gente sigue explotando sus departamentos o casas por fuera del sistema, porque es más barato hacerlo de esa manera”, aseguró.

Entre las diferencias más marcadas respecto a la hotelería legal, mencionaron la falta de requisitos obligatorios como recepción, estacionamiento, accesibilidad o determinadas instalaciones como baño apto para personas con discapacidad. “La igualdad no existe. Lo único que pedimos es que estén registrados y hagan algún aporte para que el municipio y el área de turismo puedan invertir en promoción”, expresó.

Pese a la complejidad, Roca reconoce que esta modalidad de alquiler existe desde los primeros tiempos del turismo y que no va a acabar, aun así, informa que “lo que buscamos es que se organice y regularice. Queremos que quienes trabajan por fuera ingresen al sistema de manera legal y que quienes estamos adentro, con tantas cargas impositivas, tengamos algún alivio para poder reinvertir”.

Actualmente, en el destino se solicitan requisitos mínimos para ofrecer el servicio de manera legal. Entre ellos se pide detector de gases, matafuego, tablero eléctrico en condiciones y medidas básicas de seguridad. Sin estas medidas, el expresidente de la filial comentó que se han dado múltiples casos de estafa en los que las familias llegan y el alojamiento no existe, o resultan ser garajes y no departamentos habitables. Incluso afirmó que se registraron situaciones vinculadas a riesgos de salud, con “algunas consecuencias fatales”.

De caro al futuro de la regularización en el destino, el vocal afirma que anualmente se presentan informes que demuestran el aumento de la práctica en el Concejo Deliberante, aunque reconoce que la burocracia retrasa la aplicación de medidas efectivas. “No buscamos prohibir, sino que se genere un sistema justo, seguro y que garantice calidad de servicio en San Martín de los Andes”, concluyó.

En una mirada similar, Franco Di Pascuo, director Ejecutivo de la AHT, enfatizó la necesidad de contar con reglas de juego equitativas entre los ATTs y los establecimientos hoteleros. Para esto, asegura que el primer paso es lograr un registro eficiente con la voluntad política colaborado para que se vean buenos resultado. “El objetivo de los registros es fundamental para la seguridad y calidad tanto hacia los huéspedes como para el cuidado de la comunidad del destino”, afirmó.

Neuquén: un nuevo registro para los alojamientos entre la desregulación

Como un ejemplo de voluntad política, el ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, presentó los análisis y avances de su gestión, donde se pudo ver un aumento del 8 % en las plazas hoteleras, entre las cuales 36, se atribuyen a la Ley 3440 de Alojamientos Temporarios, mientras que otros 50 se incluyen dentro de la normativa tradicional.

“Hemos habilitado a registrar emprendimientos con menos de tres unidades de cabañas, que antes eran considerados ‘camas informales’ que por su tipología tienen un esquema de control y administración diferente. Verificamos las medidas de seguridad y las condiciones de habitabilidad. No se habilita cualquier cosa: solo lo que esté en condiciones de recibir turismo” aseguró el ministro.

Pese a la implementación de la Ley 3440, en el caso de San Martín de los Andes, Agustín Roca, aseguró que se encuentran debatiendo la posibilidad de adherirse a este registro, ya que “creemos que puede ser bueno que fiscalicen desde provincia para que de esa manera se evite el amiguísimo local cuando el juez tiene que mandar una multa y no lo hace”.