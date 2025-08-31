En un contexto económico complejo, el turismo es una de las tantas industrias que están siendo afectadas. Con un tipo de cambio que no favorece y las incesantes cargas tributarias que golpean los costos, el sector hotelero y gastronómico es uno de los más perjudicados dentro del rubro turístico, dejando un escenario sin solución y provocando un panorama complejo por delante.

Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, detalló, en Hotelga 2025, cuál es el panorama por el que atraviesan ambos motores claves del turismo y argumentó los motivos por los que se llegó a esta situación: inestabilidad económica, pérdida de competitividad con otros países y los desafiantes niveles que tuvo el turismo receptivo y el alza del emisivo.

En primer término, Domecq analizó la balanza turística, indicador clave que compara el flujo de turistas que ingresan al país frente a los argentinos que viajan al exterior. La exposición destacó la vulnerabilidad del sector hotelero y gastronómico a estas fluctuaciones, señalando que un saldo negativo en esta balanza se traduce directamente en una menor ocupación hotelera y una reducción en el consumo en restaurantes, lo que representa un desafío significativo para la sostenibilidad de miles de negocios en todo el país.

Tanto la baja ocupación hotelera que tuvieron algunos destinos del país, como por ejemplo Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Puerto Madryn, como la falta de consumo en lugares gastronómicos, es un asunto que preocupa al sector. Incluso, la escasa reducción de cargas tributarias también generó que varios lugares deban cerrar sus puertas o reducir el personal para abaratar costos.

Con esto, el director de la consultora evidenció el profundo impacto que sufrió la ocupación hotelera en los últimos años, con una drástica caída que golpeó de lleno en la rentabilidad del sector, marcando un fuerte descenso desde febrero de 2023 hasta la actualidad. Incluso, en este punto, también hizo referencia al retroceso del turismo receptivo y la fuga del emisivo generada en estos meses.

En cuanto al sector gastronómico, Domecq hizo énfasis en la realidad que está atravesando la Ciudad de Buenos Aires, en la que también marcó algo similar. Al igual que la situación hotelera, el rubro de restaurantes experimentó una fuerte contracción y ahora transita por una fase de recuperación que él mismo califica de "desigual". ¿Sus motivos? “Un turismo receptivo débil y un emisivo que sigue ganando terreno”, expresó el director.

Indicadores en relación con otras áreas de la economía

A pesar de que la recesión afecta a todos por igual, Domecq mostró algunos indicadores que subrayaron este problema. Por ejemplo, durante 2023, la llegada de turistas y la ocupación hotelera (no residentes) formaba parte de las industrias mejor posicionadas, con un 62,4 % y un 61,7 % respectivamente. Sin embargo, ese panorama tuvo un fuerte declive durante 2024, en donde el arribo de viajeros bajó un 3 % mientras que la ocupación fue del 4,9 %.

Durante 2025, la situación empeoró aún más, bajando a los últimos escalones. Con indicadores como patentes de autos (registró un 71,5 %) o escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó un 48 %, la situación desde el sector turístico fue diferente: la ocupación de residentes alcanzó un 1,5 % mientras que los no residentes llegó al -12,7 %. Por su parte, la llegada de turistas registró su pico más bajo con 14,3 %.

Carga impositiva, la solución para tener un respiro

Teniendo en cuenta este escenario, la posibilidad de la reducción de cargas tributarias sigue siendo una de las principales soluciones que proponen ambos rubros. Incluso, desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) y la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) se está trabajando en un nuevo proyecto para reducir el IVA, con el objetivo de descomprimir el sector y equiparar la estructura de costos que se les presentan a hoteleros y gastronómicos.

Incluso, durante la presentación de Hotelga 2025, tanto Fernando Desbots como Gabriela Ferrucci (presidentes de los organismos) mencionaron este tema para poder conseguir un respiro en medio de esta situación desafiante. “Sabemos que el Gobierno está detrás de reducir diferentes cargas tributarias en distintos sectores. Es por eso que estamos esperanzados en tener novedades. Por su parte, los otros temas centrales a trabajar para nuestro sector son la competitividad y la legislación", dijo Desbots.

“Es imprescindible abordar este desafío de la competitividad en nuestro sector para que la industria pueda crecer y sostenerse en el tiempo. Necesitamos condiciones estables, infraestructura adecuada, acceso al financiamiento, un marco jurídico claro y reglas equitativas que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del rubro y trabajar en la reducción de los altos costos operativos de medianas y pequeñas empresas”, cerró Desbots.

En esta línea, Ferrucci también se sumó a la petición de reducción de carga impositiva y dio a conocer otros temas que complican el panorama actual. “El descenso del turismo receptivo impacta de lleno en nuestra actividad y refuerza la necesidad de un trabajo integral. Necesitamos que el Gobierno cumpla con su compromiso", finalizó la presidenta de la AHT.