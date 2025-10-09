El compromiso ambiental de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) volvió a ser destacado a nivel nacional. Su iniciativa Hoteles más Verdes, pionera en la promoción de prácticas sostenibles dentro del sector hotelero, fue galardonada con el Premio de Economía Circular 2025 por su contribución a la concientización, la formación y la gestión responsable de los recursos.

El reconocimiento se entregó el 25 de septiembre, durante el Foro Nacional de Economía Circular, un encuentro que reunió a representantes del sector público y privado, académicos y organizaciones civiles para debatir sobre modelos de producción sustentables. La presidenta de la AHT, Gabriela Ferrucci, recibió la distinción en nombre de la entidad, acompañada por el director ejecutivo, Franco Di Pasquo, en una ceremonia que puso en valor la innovación ambiental dentro del turismo.

Un premio que impulsa la economía circular en el turismo

El Premio de Economía Circular distingue cada año a las organizaciones y proyectos que promueven buenas prácticas en materia de circularidad, innovación y sustentabilidad. En la categoría Promoción de economía circular, el jurado destacó el trabajo de Hoteles más Verdes por su aporte al cambio de paradigma en la industria hotelera, orientado hacia un modelo más consciente, eficiente y regenerativo.

El programa fue reconocido por su labor continua en la capacitación de profesionales, la implementación de certificaciones en gestión sustentable para establecimientos hoteleros y para-hoteleros basadas en estándares internacionales, y su impulso a una cultura de mejora permanente en la gestión ambiental.

Para la AHT, este premio representa un nuevo hito en su estrategia institucional, que desde hace más de una década promueve el desarrollo de una hotelería responsable y competitiva, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la transición hacia una economía baja en carbono.

Hoteles más Verdes: una década impulsando la sustentabilidad

Desde su creación, Hoteles más Verdes se consolidó como el programa de certificación sustentable más importante del país, y uno de los referentes regionales en sostenibilidad hotelera. Con presencia en Argentina, Paraguay y Uruguay, la iniciativa integra acciones de formación, certificación, articulación público-privada y desarrollo de herramientas de gestión adaptadas a las necesidades del sector turístico.

El modelo de certificación propuesto por la AHT incluye criterios de eficiencia energética, gestión de residuos, reducción del consumo de agua, movilidad sostenible y responsabilidad social. Estos estándares permiten que los hoteles adopten un enfoque integral hacia la sostenibilidad, mejorando su competitividad y reduciendo su impacto ambiental.

Gracias a este enfoque, el programa ha contribuido a crear una red de establecimientos comprometidos con la economía circular, que no solo reducen su huella ecológica, sino que también fortalecen su vínculo con las comunidades locales y promueven un turismo más responsable.

Un liderazgo que trasciende fronteras

El reconocimiento recibido en el Premio de Economía Circular 2025 refuerza el liderazgo de la AHT en la promoción de políticas que integran la sostenibilidad como eje estratégico del desarrollo turístico. Para Gabriela Ferrucci, este logro “ratifica el compromiso del sector hotelero argentino con la innovación y la responsabilidad ambiental, demostrando que la sustentabilidad también puede ser una fuente de valor y crecimiento”.

Por su parte, Franco Di Pasquo subrayó la importancia del trabajo colaborativo entre los distintos actores del sector: “El avance hacia una economía circular requiere articulación, conocimiento y voluntad de cambio. Este premio reconoce ese esfuerzo conjunto”.

Con más de diez años de experiencia y un impacto que ya trasciende fronteras, Hoteles más Verdes se consolida como un ejemplo de cómo la hotelería puede liderar el cambio hacia un turismo más verde, inclusivo y resiliente, alineado con las demandas globales de sostenibilidad.