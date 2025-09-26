En la noche del jueves, Iberostar Hotels & Resorts, convocó a la prensa en una cena en Villegas Restó & Grill. Allí Nick Balzan, Senior Vice President Commercial & Sales America; João Abegão, Vice President Commercial & Sales Latinoamérica & México; Héctor Álvarez, Business Development & Sales Director para Latam, y Paula Guimaraes, Corporate Communications & Public Affairs Manager para las Américas, compartieron los resultados más recientes de su desempeño en la región y presentaron las novedades que marcarán el futuro de su portfolio.

La compañía hotelera, con más de 70 años de trayectoria, atraviesa un crecimiento sostenido en la región y consolida a la Argentina como su segundo mercado más importante en el continente, con un incremento superior al 30 % en comparación con 2024. Además de su desempeño, hicieron hincapié en su estrategia de expansión con la inauguración de resorts en destinos icónicos y un plan integral de renovación de propiedades ya consolidadas.

Entre las principales novedades, destaca la apertura del JOIA Aruba by Iberostar, ubicado en la reconocida Eagle Beach. El resort de lujo combina diseño inspirado en la vida marina con una propuesta de 240 suites, oferta gastronómica de primer nivel, spa, casino y espacios para bodas y eventos. La cadena también anunció la incorporación de dos hoteles boutique en Miami: el Iberostar Waves Berkeley Shore, con 95 habitaciones, y el Iberostar Waves Miami Beach, con 79. Ambos tienen una ubicación estratégica en South Beach y servicios pensados tanto para viajeros de ocio como de negocios.

En paralelo, la compañía avanza con un ambicioso programa de renovaciones. Entre ellas sobresalen las transformaciones en JOIA Paraíso by Iberostar, con nuevas villas y habitaciones con acceso directo a la playa, y las mejoras en el complejo Iberostar Praia do Forte en Brasil. Asimismo, en México y República Dominicana se están actualizando habitaciones familiares, suites con piscina y espacios gastronómicos, mientras que en Jamaica la renovación alcanzará a varias de sus propiedades más emblemáticas.

El plan de expansión también contempla la próxima apertura del Iberostar Selection Riviera Cancún, un resort cinco estrellas diseñado para familias y parejas que buscan experiencias premium frente al mar. Con más de 440 habitaciones y una amplia oferta de servicios all-inclusive, esta propiedad promete convertirse en un referente en la Riviera Maya.

Las futuras renovaciones de la cadena

Dentro del plan de crecimiento, la compañía busca seguir renovando el confort de sus propiedades frente al mar, en búsqueda de darle una experiencia más exclusiva.

Renovación en JOIA Paraíso by Iberostar : Habitaciones con acceso a la playa y a la piscina y villas de luna de miel; renovaciones en piscina y restaurantes.

: Habitaciones con acceso a la playa y a la piscina y villas de luna de miel; renovaciones en piscina y restaurantes. Nuevo Star Café en los hoteles JOIA (Paraíso, Rose Hall y Bávaro).

(Paraíso, Rose Hall y Bávaro). Nuevos espacios, ofertas gastronómicas y actividades en los hoteles del Complejo Iberostar Praia do Forte (BR).

Transformación de habitaciones en:

Iberostar Selection Paraiso Lindo (MX): Habitaciones familiares;

(MX): Habitaciones familiares; Iberostar Selection Playa Mita (MX): Habitaciones con acceso a la piscina;

(MX): Habitaciones con acceso a la piscina; Iberostar Selection Bávaro Suites (RD): Habitaciones con acceso a la piscina;

(RD): Habitaciones con acceso a la piscina; Iberostar Waves Costa Dorada (RD): Renovación integral de las habitaciones;

(RD): Renovación integral de las habitaciones; JOIA Rose Hall by Iberostar, Iberostar Selection Rose Hall Suites e Iberostar Waves Rose Hall Beach (JM): Renovación integral de las habitaciones.

Asimismo, en 2026, continuarán los procesos de renovación en diversos establecimientos en múltiples destinos de nuestro portafolio.

Con estas inversiones, Iberostar busca reafirma su compromiso con la innovación y la sostenibilidad a través de su movimiento Wave of Change, consolidando una propuesta enfocada en el turismo responsable y en experiencias memorables para sus huéspedes. Desde la compañía, aseguran que Argentina seguirá siendo un motor clave para su crecimiento regional, con un fuerte interés en destinos como República Dominicana, México, Brasil y Jamaica.

Con aperturas estratégicas y renovaciones en marcha, Iberostar Hotels & Resorts se posiciona como una de las cadenas líderes en el turismo del Caribe y las Américas, impulsando el flujo de viajeros argentinos hacia destinos de playa de primer nivel.