Del 18 al 21 de octubre, Iberostar Hotels & Resorts reunió a sus aliados estratégicos de América Latina y Brasil en el Iberostar Selection Coral Cancún, en México, para celebrar una nueva edición de su tradicional evento Estrellas, que este año alcanzó su 18ª entrega.

La compañía aprovechó el encuentro para reforzar los vínculos comerciales, agradecer la confianza de sus socios y compartir las novedades que marcarán el crecimiento de la cadena en la región. Durante cuatro días, los participantes vivieron una experiencia que combinó hospitalidad, reconocimientos y momentos de integración en un entorno de lujo frente al Caribe mexicano.

Un encuentro que combina negocio, distinción y hospitalidad

La programación de Estrellas 2025 comenzó con un cóctel de bienvenida, donde los invitados disfrutaron del estilo y la calidez que caracterizan a la marca. El domingo estuvo destinado al relax y la diversión, con tiempo libre para aprovechar las instalaciones del resort y una clase de baile que anticipó el espíritu festivo del evento.

La jornada culminó con la tradicional Cena de Premiación, en la que Iberostar distinguió a los partners con mejor desempeño comercial durante el último año. Con un ambiente de camaradería y reconocimiento, la cadena reafirmó su compromiso de crecimiento conjunto con las agencias y operadores que impulsan su presencia en el mercado latinoamericano.

Visita a nuevos proyectos y cierre en Riviera Maya

El lunes, los invitados se trasladaron al Complejo Iberostar Playa Paraíso, en la Riviera Maya, donde pudieron conocer las instalaciones de los cinco hoteles que lo integran. Además, Iberostar presentó los detalles del nuevo Iberostar Selection Riviera Cancún, cuya apertura oficial está prevista para el 1° de noviembre, y que promete elevar el estándar de la hospitalidad en el destino.

La celebración concluyó con una Cena de Despedida que rindió homenaje a la gastronomía mexicana, ofreciendo un cierre memorable a cuatro jornadas de experiencias, networking y reconocimiento.

Participación de los principales socios comerciales

En esta edición, Iberostar contó con la presencia de destacados operadores y agencias de toda la región.

Argentina: Aero, All Seasons, Delfos, Eurovips, Free Way, Juan Toselli, Siga, TKT Travel, Top Dest, Travel Services, Tower Travel, CVC Corp Argentina, Julia Tours y Logan Travel.

Brasil: Abreu, Azul Viagens, CVC Corp Brasil, FRT, Orinter, Bancorbrás, Bestbuy, Diversa, EHTL, Itaparica, Journeys, Litoral Verde y Tourmed.

Chile: ADS, Kuality, LATAM Travel, Panam y Via Club. Colombia: CIC. Perú: Expertia. Uruguay: Abtour, Jetmar y Planet. Global Partners: Booking, Desapegar, Expedia, Hotelbeds y W2M.

Iberostar, una red que crece con sus aliados

Con esta nueva edición de Estrellas, Iberostar Hotels & Resorts reafirma su estrategia basada en la colaboración y sostenibilidad como motores del crecimiento. La compañía continúa consolidando su posición en los mercados de Latinoamérica, apostando por la innovación, la calidad del servicio y el trabajo conjunto con sus socios comerciales para seguir inspirando viajes con propósito en todo el mundo.