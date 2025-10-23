Fehgra fortalece su liderazgo gastronómico con una misión en Europa

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) continúa consolidando su papel como referente en formación y desarrollo profesional dentro del sector gastronómico. En el marco de su programa “Experiencias Internacionales para Chefs y Empresarios Gastronómicos”, la institución llevó adelante una completa agenda académica y técnica en España e Italia, destinada a impulsar la innovación, la competitividad y la excelencia en la gestión gastronómica.

Durante la edición 2025, organizada por el Departamento de Capacitación y Formación Profesional de FEHGRA —a cargo de Belén García Bertone, protesorera de la entidad—, empresarios y chefs argentinos participaron en seminarios, visitas técnicas y encuentros con referentes internacionales de la alta cocina, la gestión de restaurantes y la hotelería.

Fehgra impulsa la capacitación en España

Del 5 al 12 de octubre, la delegación participó del VII Seminario de Actualización para Propietarios, Gerentes y Chefs de Restaurantes, desarrollado en el Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián, una de las instituciones más prestigiosas del mundo en innovación culinaria. Durante una semana de trabajo intensivo, los participantes profundizaron en temas clave como marketing gastronómico, gestión operativa, tendencias, modelos de negocio e innovación aplicada al sector.

Como novedad, el programa incluyó una jornada académica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el 13 de octubre, en el marco de la segunda edición del Máster en Dirección de Restaurantes de Éxito. Allí, académicos, empresarios y expertos compartieron experiencias sobre liderazgo y gestión estratégica en la restauración moderna.

La agenda se completó con una visita técnica y showcooking en Middleby, multinacional norteamericana líder en equipamiento para cocinas profesionales, donde los participantes pudieron conocer las últimas soluciones tecnológicas del rubro.

“Ya conocíamos la excelencia del Basque Culinary Center y su propuesta académica de primer nivel. En esta edición sumamos la actividad en la Universidad Complutense, que resultó sumamente enriquecedora. Los contenidos promueven una visión estratégica, criterio gastronómico y liderazgo, aspectos esenciales para dirigir con éxito en un entorno competitivo”, destacó Belén García Bertone.

En Madrid, la delegación fue recibida por José Manuel Ponzoa, director del Máster de la UCM, y José Luis Nieto, presidente del Instituto para el Desarrollo de la Gastronomía y el Turismo. Además, participaron destacados empresarios como Fernando López Hermida (CEO de Lamucca), Manuel Robledo Pozas (presidente de 5 Xtars Foodservice Group y fundador de ComessGroup), y Paloma Fang (propietaria de Grupo Bellacio), quienes compartieron su visión sobre los nuevos modelos gastronómicos en España.

Fehgra y su experiencia en Italia

El itinerario continuó en Italia, donde la delegación visitó el 16 de octubre la Bodega Castello di Meleto, en la región de Toscana, reconocida por su fusión entre historia, enoturismo y gastronomía local. La experiencia permitió explorar el vínculo entre la producción vitivinícola, la identidad territorial y el turismo sustentable.

Del 17 al 21 de octubre, los representantes de FEHGRA participaron en HostMilano 2025, una de las ferias internacionales más influyentes en hotelería y gastronomía profesional. En el evento, la entidad argentina mantuvo un encuentro con Bakri Bouchi, director de la firma Josper, especializada en hornos y parrillas de alta gama.

La agenda se cerró el 20 de octubre con una visita al Museo Lavazza en Torino, un recorrido inmersivo por más de 120 años de historia de una de las marcas de café más emblemáticas del mundo, donde se destacó la evolución del consumo y la cultura cafetera global.

Formación, innovación y proyección internacional

Con esta nueva edición del programa, FEHGRA reafirma su compromiso con la profesionalización del sector gastronómico argentino, apostando a la formación continua y al intercambio de conocimientos con instituciones líderes a nivel mundial.

La propuesta “Experiencias Internacionales” se consolida así como una plataforma estratégica para elevar los estándares de calidad, promover la innovación y fortalecer el liderazgo argentino en la escena gastronómica global.

Para la federación, el futuro del sector se construye con talento, capacitación y alianzas que trascienden fronteras. Y en este camino, España e Italia fueron el escenario perfecto para seguir escribiendo esa historia.