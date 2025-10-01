En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 en Buenos Aires, Tivoli Hotels presentó su propuesta enfocada en el viajero argentino, destacando tanto sus servicios familiares como su reconocida oferta de bienestar y turismo corporativo. Desde la cadena, María Elena Santana, directora comercial de Tivoli Ecoresort Praia do Forte, habló con Mensajero y remarcó que viajar está en el ADN de los argentinos, un público que cada año elige sus resorts para disfrutar de vacaciones completas.

De cara a la temporada de verano, Santana especificó que se prepara un calendario especial que se iniciará en Navidad y se extenderá durante enero y febrero. La programación incluirá actividades para toda la familia: escuelas deportivas, muros de escalada, aulas de circo, propuestas náuticas y de contacto con la naturaleza.

“La idea es que los niños estén entretenidos y los padres puedan disfrutar realmente de sus vacaciones”, señaló la directora. Además, en un distintivo, el hotel cuenta con una playa de aguas tranquilas, una gastronomía de alto nivel y un spa premiado como el mejor resort spa de América Latina en los últimos seis años, que se consolida como un refugio exclusivo para adultos.

En cuanto al mercado argentino, la marca lo ubica dentro de sus tres principales mercados internacionales y lo destaca como el número uno en Latinoamérica. A la vez, María Elena señaló que además del turismo vacacional, una parte importante de la ocupación proviene de eventos corporativos, que representan alrededor del 17% en temporada baja. Muchas de estas convenciones son organizadas por empresas argentinas, gracias a la conectividad aérea de Salvador con distintos países de la región.

Para acceder a los servicios de Tivoli, los viajeros pueden reservar directamente en la web del hotel, a través de su central de reservas en Brasil o mediante agencias de viajes que ofrecen paquetes combinados con vuelos y alojamiento. Con una infraestructura completa, servicios de primer nivel y una oferta pensada tanto para familias como para viajeros corporativos, Tivoli Hotels se consolida como una de las opciones más atractivas para los argentinos que buscan vacaciones en Brasil.