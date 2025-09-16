Meliá Hotels International, la hotelera española líder, avanza en su plan de expansión en América Latina con un nuevo paso en Argentina. La compañía anunció que el Hotel Alejandro I, uno de los más emblemáticos de la ciudad de Salta, se integrará a su portfolio bajo la marca Affiliated by Meliá a partir de octubre.

El hotel está ubicado en pleno centro de la capital salteña, a metros de la Plaza 9 de Julio, la Catedral y los principales atractivos del casco histórico. Reconocido por su ubicación privilegiada, se convierte en una opción destacada para viajeros que buscan combinar cultura, historia y naturaleza en un mismo destino.

El Hotel Alejandro I Affiliated by Meliá ofrece 160 habitaciones y 7 suites distribuidas en 14 pisos con una completa propuesta de servicios: Health Club de más de 1000 m² con piscina climatizada, sauna, sala de masajes, solárium, un completo gimnasio y el Restaurante “El Mesón”, que conjuga sabores autóctonos con técnicas de vanguardia en un ambiente relajado y sofisticado.

También cuenta con espacio para eventos MICE, además de estacionamiento. Su modelo de operación será bajo franquicia y su localización, a solo 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, refuerza su atractivo para visitantes de ocio y de negocios.

“Argentina es un país con un enorme atractivo turístico y cultural, y Salta representa uno de sus destinos más auténticos y con mayor proyección. La incorporación del Hotel Alejandro I a nuestro portfolio, un establecimiento emblemático y con una sólida reputación, nos permite seguir creciendo con socios locales de confianza y ofrecer experiencias únicas en destinos con identidad propia”, expresó Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.

Con esta apertura, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo en la región. Actualmente, Meliá Hotels International cuenta con cinco hoteles en operación en Argentina y, sumando este nuevo proyecto, otros cuatro en proceso de apertura.