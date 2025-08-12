Día del Niño en Sheraton Pilar: almuerzo buffet y show de magia para familias

Este 17 de agosto, Sheraton Pilar Hotel & Convention Center propone un festejo del Día de la Niñez que combina alta gastronomía, naturaleza y entretenimiento pensado para todas las edades. A tan solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, el hotel abrirá las puertas de sus espacios más emblemáticos para ofrecer un almuerzo buffet especial y un espectáculo de magia que promete sorprender a grandes y chicos.

La cita será a las 13 horas en el restaurante Las Vasijas, un espacio con vista a los jardines del hotel, ideal para disfrutar de un entorno verde y relajado. Luego, la celebración continuará en otro salón, donde los asistentes podrán vivir un show de ilusionismo con personajes únicos, diseñado para que cada niño se lleve un recuerdo inolvidable.

Un menú diseñado para la ocasión

Para esta jornada, el equipo gastronómico del Sheraton Pilar preparó un buffet especialmente pensado para la ocasión. La propuesta incluye una amplia selección de entradas, platos principales, postres y una mesa dulce temática que cautivará a los más golosos. Las opciones estarán acompañadas por bebidas sin alcohol, vino Trumpeter Reserve y café libre para los adultos.

Además de la experiencia culinaria, los asistentes podrán disfrutar de las vistas y el acceso a los jardines del hotel, así como del estacionamiento incluido en la tarifa.

Magia, humor y sorpresas para todos

El cierre de la celebración estará a cargo de @dufoureventos.shows, con una propuesta de magia e ilusionismo que combina humor, interacción y efectos visuales impactantes. El espectáculo contará con la participación de un mago, una bruja y sus discípulos, en una puesta en escena renovada para esta fecha especial.

“Buscamos combinar gastronomía, naturaleza y entretenimiento para que este Día de la Niñez sea verdaderamente especial para las familias”, destacaron desde la organización del evento.

Tarifas y reservas

Adultos: desde $85.000

Menores de 4 a 12 años: desde $43.000

Formas de pago: 3 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y Diners (tarjetas bancarizadas)

Condiciones: sistema prepago, no reembolsable

Las reservas pueden realizarse vía WhatsApp al +54 9 11 3135-3019.

Con esta propuesta, Sheraton Pilar Hotel & Convention Center reafirma su posicionamiento como un lugar de referencia para quienes buscan vivir experiencias memorables en fechas especiales. Sus instalaciones, rodeadas de naturaleza y con servicios de primer nivel, lo convierten en un punto de encuentro ideal para celebraciones familiares, sociales o corporativas.

El hotel se distingue por sus propuestas gastronómicas exclusivas, que combinan alta cocina y un ambiente sofisticado, adaptado tanto para cenas íntimas como para eventos sociales y corporativos. Dirección: Panamericana Ramal Pilar Km 49.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires Teléfono: 02304 38 5000 Instagram: @sheratonpilar