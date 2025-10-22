Club Me, sigue adelante con Last Call. Esta oferta especial presenta descuentos de hasta un 40 % para estadías en sus exclusivos destinos del Caribe. La promoción está dirigida a los viajeros argentinos y es una oportunidad única para disfrutar de vacaciones inolvidables antes de que finalice el año 2025.

Lujo, servicios premium y flexibilidad garantizada

La tarifa de la promoción Last Call es "todo incluido", cubriendo un servicio premium, gastronomía de primer nivel y una amplia oferta de bares y snacks. Los huéspedes también tienen acceso garantizado a una variedad de actividades deportivas, entretenimiento nocturno, espectáculos en vivo y discotecas, además de la inscripción a Club Med.

Adicionalmente, la cadena refuerza su compromiso con la tranquilidad del viajero al incluir la opción Flexi Cancelación. Esta política permite cancelar la reserva sin incurrir en costos ni penalidades hasta siete días antes de la fecha de ingreso al resort. Esta modalidad es válida para las estadías contratadas durante el período promocional y aplica a todos los resorts de la cadena.

El Last Call 2025 se posiciona como la oportunidad ideal para vivir unas vacaciones de lujo y entretenimiento en el Caribe, con el beneficio añadido de una flexibilidad total en la cancelación.

Tarifas y destinos destacados

Los descuentos se aplican a algunos de los resorts más populares de la cadena:

Cancún: desde USD 1.082 por persona por semana.

Punta Cana: desde USD 1.911 por persona por semana.

Miches Playa Esmeralda: desde USD 1.386 por persona por semana.

Turks & Caicos: desde USD 1.484 por persona por semana.

La oferta es de tiempo limitado, válida para compras realizadas únicamente hasta el 27 de octubre de 2025.