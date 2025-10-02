En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, Decameron organizó un almuerzo exclusivo para más de 50 operadores y agentes de viajes argentinos en el restaurante El Central, dentro del predio de La Rural en Buenos Aires. La cita tuvo como protagonista a Guillermo Ortega, director de Mercados Internacionales de Decameron, quien compartió las principales novedades de la cadena hotelera y los ejes estratégicos de expansión en Latinoamérica y el Caribe.

Durante el encuentro, también estuvieron presentes ejecutivos de Relatur, empresa que representa a Decameron en Argentina y Uruguay, quienes reforzaron la importancia del mercado argentino dentro del plan comercial de la compañía.

Más conectividad que beneficia a los destinos emergentes en los que se ubica Decameron

Uno de los anuncios más celebrados fue el incremento de la conectividad hacia destinos donde Decameron tiene fuerte presencia. Ortega subrayó que, a partir del 4 de diciembre, Copa Airlines sumará una nueva ruta directa entre Ciudad de Panamá y Los Cabos, México, con tres vuelos semanales los lunes, jueves y sábados. Esta conexión facilitará el acceso de los viajeros argentinos a uno de los polos turísticos más atractivos del Pacífico mexicano, donde se ubica el Hotel Grand Decameron Los Cabos.

Además, Ortega recordó que San Salvador, en El Salvador, cuenta con una frecuencia de nueve vuelos semanales desde Panamá, lo que amplía las opciones de combinación con el Hotel Royal Decameron Salinitas, uno de los productos más demandados en la región.

Otro punto relevante fue la conectividad hacia el Caribe. En particular, Montego Bay, Jamaica, dispone ahora de tres vuelos semanales de Copa Airlines —lunes, jueves y sábados—, lo que permite acceder de manera directa a los hoteles Grand Decameron Cornwall Beach y Grand Decameron Montego Beach, ambos bajo la marca A Trademark All Inclusive.

Finalmente, Ortega destacó la opción de realizar un stopover en Panamá, donde los viajeros argentinos pueden disfrutar del Grand Decameron Panamá antes de continuar hacia otros destinos. Este esquema no solo diversifica la experiencia del pasajero, sino que también potencia la conectividad regional.

El valor agregado de Decameron Explorer DMC

Otro de los ejes de la presentación fue la labor de Decameron Explorer DMC, la división receptiva del grupo que opera en Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador y Panamá. Con más de 20 años de trayectoria, esta unidad de negocio atiende a más de 400.000 pasajeros al año, brindando servicios de traslados, excursiones y experiencias personalizadas, tanto para huéspedes de Decameron como para viajeros que se alojan en otros hoteles.

Ortega hizo hincapié en la importancia del servicio integral, que abarca desde el Meet & Greet en aeropuertos hasta la ejecución de circuitos turísticos combinados. Entre los servicios destacados mencionó:

Traslados compartidos o privados para pasajeros individuales y para el segmento MICE.

Excursiones ecoturísticas, culturales y de aventura, diseñadas para distintos perfiles de viajero.

Circuitos regionales combinados, que permiten a los pasajeros explorar más de un destino en un mismo viaje.

La fortaleza de Decameron Explorer radica en su capacidad logística y en la experiencia de su personal especializado, que acompaña al pasajero en cada etapa del viaje. Esto garantiza un estándar de calidad homogéneo en toda la región y refuerza la confianza de los operadores a la hora de recomendar los productos Decameron.

Estrategia comercial para el mercado argentino

Durante el almuerzo, Ortega enfatizó que el mercado argentino es prioritario dentro de la estrategia de Decameron. La cercanía cultural, la afinidad con el formato de hotelería all inclusive y el perfil de los viajeros que buscan experiencias integrales convierten a Argentina en un socio clave.

En este sentido, el ejecutivo resaltó la importancia del trabajo conjunto con Relatur, representante oficial de la cadena en Argentina y Uruguay. La compañía actúa como nexo entre los operadores locales y la oferta de Decameron, facilitando capacitaciones, acciones de marketing y acuerdos comerciales que apuntan a potenciar las ventas.