Club Med lanza su promoción para la temporada de nieve 2026

Club Med anunció una promoción especial para los viajeros que quieran anticipar sus vacaciones de invierno 2026 en los destinos de nieve más reconocidos del mundo.

Con descuentos que van del 20 % al 40 %, la propuesta se orienta a quienes buscan combinar deportes invernales, gastronomía gourmet y experiencias premium en resorts diseñados para garantizar confort y entretenimiento durante toda la estadía.

Una propuesta para los amantes del esquí

El beneficio está disponible para quienes reserven del 8 al 15 de septiembre, y aplica a viajes entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Los descuentos alcanzan hasta el 40 % en Canadá, un 30 % en los Alpes europeos y un 25 % en Japón, destinos que cada año atraen a miles de esquiadores en busca de nieve de calidad y servicios exclusivos.

Entre los Villages europeos que forman parte de la promoción se destacan Serre Chevalier, Val Thorens, Alpe d'Huez, Arcs Panorama, Grand Massif, La Rosière, La Plagne 2100, Pragelato, Peisey Vallandry, Saint Moritz, Tignes, Val d'Isère, Valmorel y sus chalets privados. En Canadá, la propuesta se concentra en el exclusivo Quebec Charlevoix, mientras que en Japón sobresalen resorts como Kiroro Peak, Kiroro Grand, Tomamu Hokkaido y Sahoro Hokkaido, reconocidos por ofrecer “la mejor nieve del mundo”.

Todo incluido en la experiencia Club Med

Los paquetes de nieve de Club Med incluyen servicios pensados para que cada viajero disfrute sin preocupaciones. Entre ellos se encuentran:

Pases y medios de elevación para acceder a las pistas.

Clases grupales de esquí y snowboard para todos los niveles.

Gastronomía gourmet con menús internacionales y especialidades locales.

Barra libre con bebidas premium.

Clubes infantiles y cuidado especializado para niños desde los 4 años.

Ski In - Ski Out, con acceso directo a las pistas.

Entretenimiento diurno y espectáculos nocturnos.

Este enfoque integral garantiza que cada miembro de la familia, desde principiantes hasta esquiadores avanzados, encuentre actividades a su medida.

Más allá del esquí: actividades para todos

La experiencia en los Villages de nieve va mucho más allá del esquí y el snowboard. Los huéspedes pueden disfrutar de propuestas de après-ski como yoga, spa, piscinas climatizadas, visitas a pueblos alpinos y afters temáticos.

En la nieve, además, se ofrecen alternativas como caminatas nórdicas, paseos en trineo, raquetas, snow mountain biking y actividades nocturnas que permiten explorar la montaña desde otra perspectiva.

El sello distintivo de Club Med

El diseño de cada resort busca transmitir sofisticación y comodidad, con espacios creados para vivir vacaciones libres de estrés. Los G.Os (Gentiles Organizadores) se encargan de proponer actividades y acompañar a los huéspedes durante toda la estadía, garantizando experiencias personalizadas para cada perfil de viajero.

Con más de siete décadas de trayectoria, Club Med reafirma su liderazgo en el segmento de vacaciones de lujo All Inclusive, y se prepara para recibir a miles de esquiadores en la temporada de nieve 2026 con beneficios únicos y una propuesta difícil de igualar.