Club Med celebra la nieve 2026 con descuentos y premiación

Con el invierno en el hemisferio norte cada vez más cerca, Club Med vuelve a ser protagonista en Argentina. En un evento exclusivo que reunió a más de un centenar de agentes de viajes y clientes directos, la marca francesa presentó su esperadísima oferta para la temporada de nieve 2026. La noticia no es menor: un abanico de promociones con descuentos que alcanzan hasta el 40 %, diseñados para que los viajeros argentinos disfruten de una experiencia inigualable en las mejores pistas del mundo.

El encuentro, que tuvo lugar en un ambiente distendido y festivo, no solo sirvió como plataforma de lanzamiento para las ofertas, sino también para reafirmar la excelente relación de Club Med con el mercado local. La compañía, pionera en el concepto de "todo incluido", se ha posicionado como líder indiscutido en destinos de esquí, y con esta nueva propuesta, busca consolidar su liderazgo. La promoción se presenta como una oportunidad única para quienes sueñan con deslizarse por las laderas de los Alpes, Canadá o Japón, sin preocuparse por la logística de un viaje de estas características.

Todo Incluido: La Fórmula del Éxito en la Nieve

La esencia de Club Med reside en su concepto "todo incluido", una fórmula que simplifica la planificación de unas vacaciones y permite a los huéspedes enfocarse únicamente en disfrutar. En sus Villages de nieve, este modelo se maximiza para ofrecer una experiencia completa y sin fisuras. El paquete no solo abarca el alojamiento y las comidas, sino que incluye pases y medios de elevación que garantizan un acceso directo a las pistas. Olvidate de filas y gestiones; acá, la aventura comienza apenas pisás el resort.

Además, para quienes desean perfeccionar su técnica o dar sus primeros pasos en el deporte, el paquete ofrece clases grupales de esquí y snowboard para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. Y los más chicos no se quedan afuera: los clubes infantiles, a partir de los 4 años, ofrecen lecciones y actividades supervisadas por profesionales, liberando a los padres para que también puedan disfrutar de su tiempo en la montaña.

Más Allá del Esquí: Placeres para Todos los Gustos

Las vacaciones de nieve con Club Med van mucho más allá del deporte. La gastronomía gourmet es uno de los pilares de la experiencia, con una oferta de comida y bebida ilimitada que deleita los paladares más exigentes. Desde platos locales hasta creaciones internacionales, cada bocado es un viaje en sí mismo.

El concepto de après-ski toma un significado especial en los resorts, con una agenda de actividades diurnas y nocturnas diseñadas para relajar y entretener. ¿Te imaginás una sesión de yoga con vistas a la montaña? ¿O tal vez un momento de relax en el spa o la piscina climatizada? La oferta es variada: caminatas nórdicas, paseos en trineo, raquetas de nieve e incluso snow mountain biking para los más aventureros. Por la noche, la diversión continúa con espectáculos, música en vivo y un ambiente festivo.

Promociones y Destinos Estelares para la Temporada 2026

Esta exclusiva promoción, con descuentos que varían entre el 20 % y el 40 %, es la oportunidad perfecta para reservar tu viaje soñado. Las ofertas son válidas para estadías entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, con un período de reserva que va del 8 al 15 de septiembre de 2025. Los destinos incluidos son de ensueño:

Canadá: El imponente Quebec Charlevoix ofrece hasta un 40% de descuento.

Alpes Europeos: Con resorts de lujo en Francia, Italia y Suiza, se aplican hasta un 30% de descuento. El listado es extenso e incluye nombres icónicos como Serre Chevalier, Val Thorens, Alpe d’Huez y Grand Massif, entre otros.

Japón: Los resorts de Kiroro Peak, Kiroro Grand, Tomamu Hokkaido y Sahoro Hokkaido cuentan con descuentos de hasta un 25%.

Reconocimiento a la Excelencia: Esquisol Travel, el Mejor Socio

Durante el evento, Club Med no solo miró hacia el futuro, sino que también celebró el presente y el pasado, reconociendo el arduo trabajo de sus socios comerciales. En un momento destacado de la velada, se otorgó a Esquisol Travel el premio como el mejor productor de nieve de la temporada 2024. Este reconocimiento subraya la importancia de las agencias de viajes en la promoción de las experiencias de Club Med y reafirma la calidad del servicio que estos socios ofrecen a los clientes, consolidando la confianza mutua entre ambas partes.

¿Por Qué Elegir Club Med para tus Vacaciones de Nieve?

Elegir Club Med es optar por la excelencia. Desde la atención personalizada de los G.Os (Gentiles Organizadores) hasta las instalaciones de primer nivel, cada detalle está pensado para garantizar una estadía inolvidable. Los resorts combinan la sofisticación con el confort y la aventura, adaptándose a las necesidades tanto del esquiador más experimentado como de quienes buscan un retiro de lujo en la montaña.

Con la apertura de esta promoción exclusiva, el sueño de una escapada de esquí de lujo se vuelve más accesible que nunca. Si estás planificando tu próximo viaje, considerá esta propuesta que promete no solo aventura y deporte, sino también un descanso sin preocupaciones en los destinos más espectaculares del mundo.