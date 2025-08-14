Caravana de novedades con Palladium Hotel Group

Como previa al fin de semana largo, Palladium Hotel Group reunió a operadores y agentes de viajes en el Cinemark de Palermo, en Buenos Aires. El evento estuvo cargado de importantes anuncios y novedades, reafirmando el compromiso de la cadena con el crecimiento sostenido y la excelencia en el servicio.

La presentación, liderada por Verónica Armani, directora Comercial para Cono Sur; y Hugo Zaccardi, Regional Account Executive, sirvió como una plataforma para introducir estrategias innovadoras, renovaciones hoteleras y un programa de recompensas mejorado, todo diseñado para fortalecer la relación con los agentes de viajes y garantizar experiencias memorables para los huéspedes.

Pasadas las 9 de la mañana, los agentes de viajes llegaron al cine y en el tercer piso los esperaban parte del equipo de la cadena, entre quienes se encontraba también Águeda Iglesias, Marketing Manager para Latinoamérica. Allí, los asistentes pudieron hacer networking, disfrutar del desayuno y divertirse con los animadores que hicieron malabares y un mago que desplegó sus trucos. Luego, se dirigieron a la sala para conocer más detalles de las novedades.

Todo lo que hay que saber sobre Palladium Pro

Hugo Zaccardi fue el encargado de referirse a Palladium Pro, que está diseñado para que los agentes de viajes acumulen puntos, dólares o euros por cada venta registrada de los hoteles de la cadena. Para aquellos que aún no están inscritos, Hugo ofreció un incentivo directo: al registrarse en Palladium Pro y usar el código promocional "Hugo 50", los agentes recibirán $50 USD de crédito en su cuenta. Este crédito inicial busca motivar a los nuevos usuarios a explorar las ventajas del programa.

Una de las características más atractivas de Palladium Pro es la flexibilidad en el canje de los puntos acumulados. Los agentes pueden optar por canjearlos por gift cards para compras, o, lo que es aún más interesante, transferirlos a Palladium Rewards. Este último permite el canje por noches de hotel, no solo en las propiedades de Grand Palladium o TRS, sino también en las diversas marcas del extenso portafolio de Palladium Hotel Group. Esto significa que, si un agente desea viajar a Madrid, podría canjear sus puntos por noches en hoteles como Only You de Atocha o cualquiera de las otras marcas.Un punto crucial que Hugo Zaccardi destacó es la promoción vigente hasta fin de año, que permite duplicar la cantidad de puntos al transferirlos de Palladium Pro a Palladium Rewards. Este incentivo está pensado para que los agentes puedan canjear más fácilmente por noches de hotel y así, en palabras de la compañía, "nos vayan a visitar, conozcan nuestras propiedades y así poderlas vender mucho mejor".

Además, Palladium Rewards ofrece la posibilidad de solicitar una tarifa de agente de viaje con descuentos de entre un 40% y un 50% sobre la tarifa publicada en la web oficial. Esta nueva facilidad es autogestionable, lo que elimina la necesidad de enviar correos electrónicos como antes, simplificando significativamente el proceso.Sin embargo, Hugo hizo una advertencia importante: una vez que los puntos se transfieren a Palladium Rewards, no pueden ser devueltos a Palladium Pro. También aclaró que los puntos en Palladium Rewards caducan si no hay movimiento en seis meses, aunque se renuevan con cada nueva reserva cargada. Su consejo fue claro: "No conviene pasarlos al principio. Una vez que decidís viajar te conviene". Adicionalmente, se anunció una promoción especial para la primera venta registrada con check-in hasta el 31 de marzo de 2026, en Family Selection o Select de Bávaro, que otorgará 100 USD en Palladium Pro al agente para un próximo viaje.

Dentro de la plataforma Palladium Pro, los agentes también encontrarán capacitaciones online que otorgan puntos o dólares, y se ha extendido el plazo para registrar ventas hasta 30 días después del check-out.

Un vistazo al gran portafolio de Palladium Hotel Group

Verónica Armani tomó el micrófono para adentrarse en la esencia de Palladium Hotel Group. Con una trayectoria de más de 50 años en el mercado, la cadena de origen ibérico ha demostrado un crecimiento constante, con nuevos destinos, hoteles y remodelaciones. Armani invitó a todos a seguir su cuenta de Instagram, @paladiumprolatam, para estar al tanto de las novedades, aperturas y eventos.

La misión de Palladium es clara y ambiciosa: "Convertir clientes en fans". Para lograrlo, la compañía cuenta con un gran portafolio de marcas que componen el Grand Portfolio, algunas de las cuales son muy conocidas y otras que quizás los agentes no sabían que pertenecían a Palladium.

Entre las destacadas se mencionaron:

Ushuaïa en Ibiza, un hotel emblemático conocido por su vibrante vida nocturna.

Unxpected , también en Ibiza, pegado a Ushuaïa, con un rooftop "increíble".

TRS y Grand Palladium , las marcas más conocidas y manejadas a diario.

BLESS , hoteles de lujo en Madrid e Ibiza.

Only You , hoteles urbanos con una decoración "exquisita, muy chic" y una marca "muy fresca", presentes en Málaga, Madrid, Valencia, Sevilla, y con próximas aperturas en Venecia/Verona y Barcelona (Plaza Cataluña, anteriormente Fortify Time).

45 Times Hotels , marca actual en Nueva York y Barcelona que se transformará en Only You.

Hard Rock , aunque se aclaró que solo los hoteles en España de esta marca pertenecen a la representación de Palladium.

Destinos y diferenciadores de las marcas principales

Armani hizo un repaso detallado de la ubicación de las propiedades TRS y Grand Palladium:

• Brasil: Grand Palladium Imbassaí en Salvador, con su producto Signature Level.

• República Dominicana: Tres Grand Palladium en Punta Cana (Palace, Punta Cana) y la gran novedad de la reapertura del Grand Palladium Bávaro.

• México: Costa Mujeres (Grand Palladium Select Costa Mujeres, TRS Coral), Riviera Maya (Grand Palladium Colonial, Grand Palladium Kantenah, Grand Palladium Select White Sand, TRS Yucatán) y Riviera Nayarit (Grand Palladium Vallarta).

• Jamaica: Grand Palladium Jamaica y Grand Palladium Lady Hamilton.

Se enfatizó la clara diferenciación entre las dos marcas principales:

• TRS: Es la marca de hotelería de lujo, solo para adultos mayores de 18 años. Se enfoca en un servicio superior y diferencial, buscando mimar al pasajero con excelencia. Los hoteles TRS ofrecen un mayordomo disponible vía WhatsApp durante toda la estadía, piscinas y playas exclusivas, servicio de pool y beach concierge (donde el personal lleva las bebidas y snacks directamente a la reposera), menú de almohadas, bares exclusivos y animación dedicada. Un beneficio clave es que los pasajeros de TRS tienen acceso a todos los hoteles de Grand Palladium.

• Grand Palladium: Representa la hotelería cinco estrellas para toda la familia, invitando a huéspedes desde los 0 años. Se distingue por su gastronomía y entretenimiento. Un atributo muy diferencial es el Baby Club, que acepta niños desde un año de edad, permitiendo a los padres disfrutar de tiempo libre mientras sus bebés descansan y son atendidos. Ofrece entretenimiento variado y shows nocturnos diarios para todas las edades.

La gran renovación de Grand Palladium Bávaro y Nuevas Colecciones

El anuncio más esperado fue la reapertura y renovación de Grand Palladium Bávaro, que cerró sus puertas el 31 de marzo y las reabrirá el 15 de diciembre. Esta propiedad emblemática de Punta Cana se transformará en Grand Palladium Select Bávaro, integrando una nueva colección. La renovación implica un cambio significativo, donde una de las zonas pasará a ser Family Selection y otras de las áreas se convertirá en Select. Contará con 660 habitaciones, de las cuales 498 corresponderán a Bávaro.

La propiedad mantendrá su sistema de bungalows, y sus atributos se alinearán con la colección Select, incluyendo: cafetería (Piachere), heladería, pizzería, servicio de lavandería (una por habitación), acceso exclusivo a zonas de playa y Pool Concierge.

Los restaurantes pasarán a tener opciones exclusivas para los productos Select y Family Selection, con nuevos conceptos como La Paisana (argentino), Bamboo (asiático) y La Lola (español), además del tradicional buffet La Catedral. Las habitaciones Junior Suite tendrán una decoración renovada con colores y mobiliario modernos. La heladería será de estilo italiano, y el coffee shop Piachere se ubicará en el amplio lobby renovado de Bávaro Además, se anunció que la playa de Bávaro está siendo objeto de una importante obra, prometiendo una "playa nueva" para la reapertura.

La presentación también se centró en la introducción de dos nuevas e importantes colecciones:

Grand Palladium Select Collection: Verónica explicó que esta colección es un "upgrade de servicio" y atributos dentro de Grand Palladium. Ya está presente en Costa Mujeres desde enero de 2025 y en Ibiza, y próximamente se expandirá a Bávaro y Riviera Maya con el White Sand.

Entre sus principales atributos, incluye:

Room service gratuito de 11:00 a 22:30/23:00 horas .

Coffee shop Piachere con snacks, sándwiches y tortas, ideal para la cultura de merienda argentina.

Heladería italiana y puesto de pizzas (para delivery, llevar o comer en el lugar).

Piscinas y zonas de playas exclusivas .

La categoría base de habitación siempre será Junior Suite , permitiendo alojar a dos adultos y dos niños de hasta 3 años sin cumplir.

Family Selection: descrito como un "TRS para familias", este producto se encuentra dentro de Grand Palladium y ofrece atributos similares a los hoteles de lujo TRS, pero adaptados a las necesidades familiares. Incluye: mayordomo, amenidades L'Occitane, cafetera expreso con reposición diaria, room service 24 horas, carritos exclusivos, reservas preferenciales y restaurantes exclusivos (como NES).

También cuenta con piscinas y áreas de playa exclusivas. La decoración está pensada para los más pequeños, con frigobar y amenidades de bienvenida infantiles, además de un "Family Boss" o "Tank Kit" (un bolso con juguetes). Un gran diferencial es la recepción separada para el check-in, donde los niños pueden entretenerse con juegos y golosinas mientras los padres realizan el trámite.Un punto fuertemente enfatizado fue que los adultos hospedados en Family Selection tienen acceso a las propiedades TRS.

Esto es particularmente beneficioso para familias con adolescentes, permitiendo a los padres disfrutar de las instalaciones de lujo para adultos mientras los hijos, de hasta 17 años, permanecen en el resort.

Claves para la venta y promociones destacadas

Verónica Armani y Hugo Zaccardi hicieron hincapié en un detalle crucial para los agentes de viajes: Family Selection no es un hotel independiente, sino una categoría de habitación dentro de Grand Palladium. Los agentes deben buscarlo como un tipo de habitación al desplegar las opciones de Grand Palladium (por ejemplo, Grand Palladium Select Bávaro). Al respecto, indicaron que la disponibilidad directa de Palladium en las integraciones de los operadores mayoristas se identifica con la palabra "Omnibees".Una de las "súper promociones" destacadas por Verónica es la posibilidad de alojar dos niños de hasta 17 años (al momento de alojarse no tienen que tener 18) en la misma habitación compartiendo con los padres en la categoría Junior Suite de Family Selection. Esto aplica para propiedades en Riviera Maya, Costa Mujeres y Punta Cana. Se aclaró que, si bien en Punta Cana y Riviera Maya la reserva de "dos adultos y dos teens" ya aparece en el sistema OMNIBIS, en Costa Mujeres, por ahora, podría mostrar dos habitaciones. En este caso, se recomienda cotizar para "dos adultos y dos niños hasta 12 años" y luego informar al operador sobre la edad de los adolescentes para asegurar la tarifa y la disponibilidad.

Para tranquilidad de los agentes, se confirmó que no hay fechas de blackout para esta promoción de niños gratis.

Finalmente, los oradores reiteraron la importancia de no confundir Select Collection con Family Selection. Si bien Select ofrece un upgrade de servicio, no incluye las prestaciones exclusivas y el enfoque familiar que define a Family Selection, como el Family Host, las piscinas y restaurantes exclusivos para familias.La presentación concluyó con un claro mensaje de entusiasmo por las innovaciones y renovaciones, especialmente la de Grand Palladium Bávaro, que promete ser un hito significativo para la cadena y una excelente opción para los viajeros.

Con un portafolio de marcas diversificado y programas de recompensas mejorados, Palladium Hotel Group se posiciona firmemente en el mercado, listo para convertir a más clientes en fans y apoyar el trabajo de sus agentes de viajes.