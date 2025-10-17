El turismo argentino no solo se construye con destinos y viajeros: detrás de cada hotel, restaurante o emprendimiento gastronómico hay historias familiares que sostienen al sector. Con el objetivo de acompañar ese legado, Fehgra lanzó un nuevo ciclo de formación gratuita destinado a empresarios y emprendedores que buscan asegurar la continuidad de sus proyectos.

Bajo el nombre Empresa Familiar: Plan de acción para su continuidad, la propuesta busca brindar herramientas prácticas para enfrentar los desafíos del recambio generacional, mejorar la gestión y promover la armonía en los equipos familiares. La iniciativa refuerza el compromiso de la federación con la profesionalización del sector.

Un programa diseñado para fortalecer la gestión y la sucesión

La capacitación, exclusiva para socios de las entidades adheridas a Fehgra, estará a cargo de Begoña Pereira Otero, reconocida consultora española especializada en empresas familiares con más de 25 años de trayectoria.

“Las empresas familiares son el corazón del sector hotelero y gastronómico argentino. Con esta capacitación queremos ofrecer herramientas concretas para fortalecerlas y ayudarlas a proyectarse en el tiempo”, explicó Belén García Bertone, responsable del Departamento de Capacitación y Formación Profesional de la entidad.

Según destacó, la continuidad de un emprendimiento familiar depende de la capacidad de sus miembros para planificar la sucesión y el gobierno interno, dos factores que este programa busca potenciar a través del trabajo práctico y el intercambio de experiencias reales.

Contenidos y metodología del ciclo

El curso estará compuesto por cuatro encuentros virtuales sincrónicos de dos horas cada uno, donde los participantes abordarán conceptos teóricos y actividades participativas. Se combinarán exposiciones, análisis de casos reales, ejercicios grupales y debates que permitirán aplicar los contenidos a cada contexto particular.

Entre los ejes principales, se abordarán:

El proyecto familiar y sus desafíos.

El plan de sucesión o recambio generacional.

La estructura de gobierno y la toma de decisiones compartidas.

La elaboración del plan de acción para garantizar la continuidad.

Además, se profundizará en el funcionamiento del Consejo de Familia, la construcción y actualización del Protocolo Familiar y la formalización de acuerdos internos, herramientas esenciales para consolidar las bases de una empresa sostenible a lo largo del tiempo.

Como cierre, los participantes deberán realizar un trabajo práctico personalizado, orientado a identificar los principales retos de su propio proyecto empresarial y diseñar estrategias adaptadas a su realidad.

Fechas, inscripción y requisitos

El ciclo Empresa Familiar: Plan de acción para su continuidad se desarrollará el 22 y 29 de octubre, y 5 y 19 de noviembre, de manera virtual y gratuita.

Las personas interesadas podrán preinscribirse a través del enlace oficial bit.ly/EMPRESA-FAMILIAR. Los cupos son limitados y el programa está dirigido exclusivamente a socios de las entidades que integran Fehgra.

Para más información o consultas, los interesados pueden escribir a fehgra@fehgra.org.ar.