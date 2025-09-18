Bariloche a la Carta 2025: la vidriera gastronómica de la Patagonia

Del 6 al 13 de octubre, la ciudad de San Carlos de Bariloche será el escenario de la 12ª edición de Bariloche a la Carta (BALC), el evento que se consolidó como la gran vidriera gastronómica de la Patagonia, y una de las citas imperdibles del calendario turístico argentino.

Durante una semana, visitantes de todo el país podrán recorrer un circuito único: más de 80 restaurantes y bares presentarán menús especialmente diseñados a precios promocionales, acompañados por descuentos en hoteles adheridos, para disfrutar de una experiencia completa en destino.

BALC reúne lo mejor de la cocina patagónica, con la creatividad de los chefs más destacados, y la pasión de los productores regionales. El programa incluye clases magistrales, cenas Pop Up exclusivas con figuras de la gastronomía nacional, además de catas y degustaciones gratuitas, abiertas al público.

El gran cierre será la Feria Gastronómica, del 10 al 12 de octubre en el Centro Cívico de Bariloche: un festival que convoca a más de 200 productores y emprendedores, donde los sabores de la Patagonia se combinan con la música, la cultura y la energía de una de las ciudades más icónicas del país.

BALC es una invitación a viajar, descubrir y disfrutar: una oportunidad única para acercarse a la identidad gastronómica patagónica y vivir Bariloche como la capital de la cocina del sur argentino.