Del 6 al 13 de octubre, la ciudad de San Carlos de Bariloche será el escenario de la 12ª edición de Bariloche a la Carta (BALC), el evento que se consolidó como la gran vidriera gastronómica de la Patagonia, y una de las citas imperdibles del calendario turístico argentino.

Durante una semana, visitantes de todo el país podrán recorrer un circuito único: más de 80 restaurantes y bares presentarán menús especialmente diseñados a precios promocionales, acompañados por descuentos en hoteles adheridos, para disfrutar de una experiencia completa en destino.

Bariloche a la Carta 2025: la vidriera gastronómica de la Patagonia

BALC reúne lo mejor de la cocina patagónica, con la creatividad de los chefs más destacados, y la pasión de los productores regionales. El programa incluye clases magistrales, cenas Pop Up exclusivas con figuras de la gastronomía nacional, además de catas y degustaciones gratuitas, abiertas al público.

El gran cierre será la Feria Gastronómica, del 10 al 12 de octubre en el Centro Cívico de Bariloche: un festival que convoca a más de 200 productores y emprendedores, donde los sabores de la Patagonia se combinan con la música, la cultura y la energía de una de las ciudades más icónicas del país.

BALC es una invitación a viajar, descubrir y disfrutar: una oportunidad única para acercarse a la identidad gastronómica patagónica y vivir Bariloche como la capital de la cocina del sur argentino.