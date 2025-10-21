Bahamas suma nuevos hoteles de lujo que redefinen la experiencia premium

Rodeadas de aguas turquesas, playas de arena blanca y el encanto inigualable del Caribe, Bahamas se consolida como uno de los destinos más exclusivos del mundo. Con más de 700 islas e islotes, de los cuales 16 están abiertos al turismo, el país caribeño atrae tanto a parejas que buscan romanticismo como a familias o viajeros en busca de desconexión total.

Hoy, el archipiélago vive un nuevo auge en su oferta hotelera: una ola de inversiones multimillonarias traerá algunos de los nombres más prestigiosos del lujo internacional. Entre inauguraciones confirmadas y obras en marcha, los próximos cinco años prometen redefinir la experiencia premium en el destino.

Montage inaugura su primer resort en una isla privada

Entre las aperturas más esperadas de 2025 destaca Montage Hotels & Resorts, que abrirá su primer establecimiento en una isla privada del archipiélago de Ábacos. El complejo ocupará unas 21 hectáreas e incluirá 50 suites, bungalows sobre el agua, residencias privadas, spa ecológico y centro fitness, combinando exclusividad con prácticas de sostenibilidad.

Six Senses y Ritz-Carlton apuestan por la hospitalidad sostenible

Con apertura prevista para 2026, Six Senses Grand Bahama llegará con su distintiva filosofía de bienestar y diseño natural. Tendrá 70 villas frente al mar, una piscina panorámica y un club de playa privado, reforzando la apuesta del país por el turismo de lujo sustentable.

Un año después, en 2027, será el turno del Ritz-Carlton Reserve at Cotton Bay, ubicado en la isla de Eleuthera. El complejo contará con 110 habitaciones y 97 villas de tres a cinco dormitorios, además de restaurantes exclusivos, un spa de categoría internacional, varias piscinas y un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones II, una joya para los aficionados al deporte.

Rosewood, Baha Mar y Bvlgari amplían el lujo caribeño

El horizonte bahameño se expandirá también con Rosewood Exuma, un proyecto desarrollado junto a Yntegra Group que abrirá sus puertas en 2028. Ese mismo año, el icónico Baha Mar Resort añadirá su cuarto hotel de lujo en Cable Beach, con 350 habitaciones y un estilo contemporáneo que complementará la propuesta del complejo actual.

Para 2029, la prestigiosa firma Bvlgari Hotels & Resorts debutará en la región con el Bvlgari Resort & Mansions Cave Cay, ubicado en las Exumas. El desarrollo ocupará 89 hectáreas en una isla privada, combinando diseño italiano, privacidad absoluta y servicios personalizados, en línea con el sello distintivo de la marca.

Sandals inaugura el primer resort familiar all inclusive

La transformación también alcanzará al tradicional Sandals Emerald Bay, que será reconvertido en The Beaches, el primer resort familiar y todo incluido de Las Bahamas. Con 1,8 km de playa, un campo de golf diseñado por Greg Norman y nuevas villas con suites múltiples y zonas para niños, el complejo ofrecerá una alternativa ideal para viajes en familia sin renunciar al lujo.

Gastronomía y conectividad impulsan el destino

El icónico Atlantis Paradise Island amplía su propuesta gastronómica con la reciente apertura de Claudio’s Bahamas, inaugurado en junio de 2025. El restaurante, inspirado en el clásico de Greenport, Nueva York, fusiona sabores del noreste estadounidense con platos típicos bahameños como los buñuelos de caracol y la langosta picada, en un entorno náutico-chic frente a la laguna.

En paralelo, se ejecutan obras de modernización en los aeropuertos de Exumas, Cat Island y Eleuthera, mejorando la conectividad y el acceso a las islas exteriores.

Con estas inversiones, Bahamas consolida su liderazgo como destino global de hospitalidad premium, donde la sostenibilidad, el diseño y el entorno natural se combinan para ofrecer experiencias inolvidables en el corazón del Caribe.