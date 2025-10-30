Amérian presenta Gran Amérian y renueva su propuesta hotelera

Con más de tres décadas de trayectoria, Amérian Hoteles inicia una nueva etapa que marca la evolución de su identidad y consolida su liderazgo en la industria de la hospitalidad. La cadena argentina, reconocida por su calidez y excelencia, refuerza su presencia con una propuesta renovada que combina lujo, confort y diversidad de experiencias.

Esta transformación incluye el lanzamiento de Gran Amérian, una nueva denominación para los hoteles cinco estrellas de la marca, que refleja su crecimiento y sofisticación. Bajo esta identidad, la cadena busca transmitir la esencia de la hospitalidad en su máximo nivel, con estándares internacionales y el sello distintivo de la atención personalizada que la caracteriza.

Gran Amérian: el nuevo símbolo del lujo argentino

La línea Gran Amérian representa la categoría más alta de la cadena, donde el lujo y la distinción se combinan con una arquitectura de diseño elegante y atemporal. Cada espacio está pensado para ofrecer experiencias únicas, servicios exclusivos y una atención cercana que prioriza el bienestar de cada huésped.

Actualmente, Gran Amérian cuenta con dos hoteles que suman 268 habitaciones, consolidando una propuesta de lujo que responde a las expectativas del viajero más exigente. Su filosofía se basa en ofrecer una experiencia integral, donde cada detalle —desde la ambientación hasta el servicio— está diseñado para generar momentos memorables.

Con esta línea, Amérian redefine el concepto de alta gama nacional, reafirmando su compromiso con la calidad y su proyección en el segmento premium del turismo.

Tres marcas, una misma filosofía de hospitalidad

La cadena continúa apostando por la diversificación de experiencias, con tres líneas de hoteles que se adaptan a diferentes perfiles de huéspedes, pero que comparten una misma esencia: brindar calidez, servicio y confort en cada estadía.

Amérian Hoteles agrupa los establecimientos 4 estrellas, ubicados estratégicamente en los principales destinos turísticos y urbanos del país. Son hoteles que combinan profesionalismo, comodidad y una atención personalizada, con 17 propiedades operativas que representan el corazón de la marca.

Por su parte, Mérit by Amérian ofrece una propuesta 3 estrellas, ideal para viajeros que buscan practicidad, accesibilidad y una excelente relación precio-calidad. Con 3 hoteles activos, esta línea está orientada tanto a viajes de negocios como a escapadas urbanas, manteniendo el estándar de hospitalidad que distingue a la cadena.

Nuevos horizontes: expansión y experiencias únicas

En el marco de su plan de crecimiento, Amérian proyecta el lanzamiento de Item Hoteles, una línea 2 estrellas pensada para viajeros que priorizan la funcionalidad y el descanso. Estos establecimientos estarán ubicados en rutas o accesos a ciudades, brindando una opción práctica y confortable para quienes buscan una pausa breve sin desvíos.

Otra novedad será la Singular Collection, una categoría que reunirá alojamientos exclusivos y no convencionales: glampings, casas de campo, viñedos, castillos y villas frente al mar. Esta línea promete ofrecer experiencias auténticas e irrepetibles, pensadas para quienes buscan una conexión diferente con el destino.

Más de 30 años de historia y una visión de futuro

Fundada en 1992 en Córdoba, Amérian Hoteles fue pionera al inaugurar el primer hotel 4 estrellas de la ciudad. Desde entonces, la cadena se ha consolidado como la más grande de Argentina, con 22 hoteles en 18 destinos del país y Uruguay, más de 1.200 colaboradores, 1.800 habitaciones y alrededor de 500.000 huéspedes por año.

Con presencia en las principales regiones —Norte, Cuyo, Litoral, Sur y Centro—, Amérian sostiene una visión a largo plazo basada en la creación de experiencias memorables. Su nueva etapa reafirma ese compromiso, combinando innovación, expansión y la hospitalidad que desde hace más de tres décadas la distingue como referente del turismo argentino.