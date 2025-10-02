El complejo hotelero Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal dijo presente en la Feria Internacional de Turismo 2025, donde presentó las novedades de su propuesta y los proyectos que marcarán este año. John Iriondo, gerente general del all inclusive ubicado en el departamento de Salto, Uruguay, habló con Mensajero y destacó que esta edición de la feria fue “mejor que la del año pasado”, con un mayor ánimo de agencias y operadores argentinos por generar negocios.

Uno de los puntos centrales es la renovación integral de sus instalaciones. El hotel, que acaba de cumplir 12 años, iniciará obras en espacios comunes, Kids Club, área de adolescentes y snack bar. Según confirmó su gerente general, las remodelaciones serán rápidas y por etapas, sin afectar la experiencia de los huéspedes.

El complejo registra altos niveles de ocupación anual, con porcentajes que rara vez bajan del 60 %. Como comentó Iriondo, antes de comenzar octubre ya contaban con un 65 % de reservas confirmadas. Durante vacaciones y fines de semana largos, la ocupación se eleva aún más, mostrando que prácticamente no existe temporada baja.

A esto se suma un factor clave: la reciente apertura del aeropuerto de Concordia, en Entre Ríos, que facilitará la llegada de turistas desde Buenos Aires. El acceso se complementa con traslados directos desde los aeropuertos de Salto y Concordia, lo que refuerza la conectividad de la zona. Es necesario destacar que este all inclusive está a poco menos de seis horas de la ciudad porteña.

El turista de Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal

En cuanto al origen de los visitantes, el 55 % corresponde a turistas argentinos, mientras que un 30-35 % llega desde Uruguay y el resto desde Brasil, especialmente en fechas de feriados. El hotel también trabaja activamente con agencias de viajes, grupos y cooperativas, aunque mantiene un alto porcentaje de reservas directas.

Para los agentes que buscan recomendarlo, el hotel se define como un producto único en la región: un all inclusive sin playa, pero con servicios y gastronomía de nivel internacional. “Es como estar en el Caribe, pero mucho más cerca y con una propuesta gastronómica adaptada al paladar rioplatense. Un pasajero puede salir de Buenos Aires por la mañana y estar almorzando en el hotel al mediodía”, destacó Iriondo.

La invitación por parte del equipo del alojamiento es clara: darle la oportunidad a un producto diferente, que sorprende a quienes lo visitan por primera vez y logra una experiencia que los pasajeros quieren repetir.