“Momentos que brillan”: Sheraton Pilar Hotel & Convention Center celebra su 25.º aniversario

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center celebra su 25.º aniversario reafirmando su compromiso con la excelencia y la hospitalidad. Desde su apertura en el año 2000, el hotel ha sido testigo del crecimiento de Pilar y ha marcado un hito en la industria hotelera, consolidándose como el destino preferido tanto para viajeros de negocios como para escapadas de placer.

A solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y rodeado de amplios espacios verdes, el hotel se distingue por su oferta integral de servicios. Con 141 lujosas habitaciones distribuidas en cuatro categorías, Sheraton Pilar combina confort, excelencia y atención personalizada. Entre sus instalaciones destacan su piscina externa de 240 m2, su exclusivo Health & Spa con piscina interna climatizada y gimnasio de última generación, centro de convenciones con 11 espacios y capacidad para hasta 1.200 personas, y su sector "Sheratoons" para los más pequeños. Su variada propuesta gastronómica, que incluye Don Giovanni Ristorante, Las Vasijas Restaurante, Lobby Bar y La Federala Parrilla, ofrece una fusión de sabores internacionales y argentinos en un entorno sofisticado.

“Celebramos 25 años de historia con mucho orgullo y gratitud. Sheraton Pilar no solo ha sido un referente en la hotelería de zona norte, sino también un actor clave en el desarrollo de Pilar como destino de turismo y negocios. Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer una experiencia de primer nivel a nuestros clientes”, afirma Juan Mirenna, presidente y fundador de Sheraton Pilar.

Proyección al futuro: renovaciones y crecimiento

En el marco de su 25.º aniversario, Sheraton Pilar inicia una nueva etapa de transformación. Desde 2024 comenzó un ambicioso proceso de reconversión total, con una inversión estimada en 2,5 millones de dólares entre 2024 y 2025, y un plan de inversión adicional de 3 millones de dólares para 2026.

“Este aniversario no solo es una celebración, sino también el inicio de una nueva etapa de crecimiento. Desde el año pasado estamos llevando adelante un plan de renovación integral que continuará este año con la modernización de diversos espacios, mejoras en infraestructura y tecnología, y que en 2026 se extenderá a la totalidad de nuestras habitaciones y otras áreas clave del hotel”, explica Marcelo Mirenna, director y fundador del hotel.

Por otra parte, Sheraton Pilar recuerda sus raíces con un dato histórico clave: en su construcción inicial se invirtieron más de 40 millones de dólares, una apuesta que lo consolidó como el hotel más emblemático de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Un legado de excelencia y crecimiento

Desde su concepción, Sheraton Pilar fue diseñado y construido con los más altos estándares de calidad y la mejor tecnología. Cada detalle del proyecto fue pensado para ofrecer una experiencia cinco estrellas, combinando confort, innovación y excelencia en el servicio. El hotel fue inaugurado intencionalmente a comienzos del año 2000, coincidiendo con el cambio de milenio, y su obra se completó en un tiempo récord de 13 meses. El prestigioso estudio Daniel Piana & Asociados estuvo a cargo del diseño original y actualmente trabaja nuevamente en su renovación.

A lo largo de estos 25 años, Sheraton Pilar ha sido el epicentro de innumerables eventos corporativos y sociales. Ha recibido a más de 1.000.000 de huéspedes y ha albergado más de 10.000 eventos corporativos y 1.500 eventos sociales, convirtiéndose en un referente para convenciones y eventos de todo tipo. Además, ha sido "casa" de equipos deportivos de élite como Los Pumas durante más de 15 años y ha recibido a importantes clubes de fútbol como Boca Juniors, River Plate, New York Red Bulls y a varios seleccionados internacionales. En 2024 fue elegido por la Conmebol para hospedar a Botafogo, campeón de la Copa Libertadores.

El hotel ha recibido a destacadas figuras de la política nacional e internacional —entre ellas ex presidentes, economistas, ministros y embajadores—, así como a reconocidas celebridades y artistas de todo el mundo. Asimismo, sus instalaciones han servido como escenario para la filmación de programas de televisión, películas y publicidades de las principales cadenas de Argentina.

Innovación y compromiso con la comunidad

Sheraton Pilar se ha caracterizado por su capacidad de innovación constante, con iniciativas como sus Veladas Exclusivas, donde han participado artistas de renombre como Elena Roger, Alejandro Lerner, Fabiana Cantilo, Valeria Lynch, Los Pericos y Vicentico. También ha sido pionero en la realización de festivales musicales en sus jardines, destacándose las fiestas "OASIS" y sus reconocidos eventos de fin de año.

El próximo viernes 7 de noviembre, Sheraton Pilar Hotel & Convention Center celebrará su 25.º aniversario con la velada exclusiva “Momentos que brillan”, una propuesta que invita a revivir los recuerdos y experiencias especiales que los huéspedes y la comunidad han compartido a lo largo de estos años en el hotel.

El evento, que se realizará en el Salón Los Girasoles con capacidad para hasta 500 personas, reunirá principalmente a invitados reconocidos que formaron parte de la historia del hotel, junto con una cantidad limitada de entradas a la venta, reforzando el carácter exclusivo de la celebración.

Como espectáculo central, se presentará “Divas de todos los tiempos”, un show elegante, vibrante y lleno de talento, producido por Peter Macfarlane Esq. MBE y Georgina Ros Artayeta, reconocidos por sus espectáculos de gran nivel internacional. Las artistas —bilingües y de trayectoria internacional— rendirán homenaje a las grandes voces femeninas de la música con interpretaciones en vivo, coreografías impactantes, puesta en escena deslumbrante y vestuarios de alta costura, ofreciendo una experiencia única y memorable para todos los presentes.

El hotel ha mantenido un firme compromiso social con la comunidad de Pilar, colaborando activamente con fundaciones y entidades locales. Su rol en el desarrollo de la ciudad ha sido fundamental, posicionándose como un punto de referencia clave en la región.

A lo largo del año se llevarán a cabo diversos eventos especiales para conmemorar este 25.º aniversario. Sheraton Pilar Hotel & Convention Center celebra este hito junto a la comunidad, sus huéspedes y colaboradores, reafirmando su liderazgo en la industria y su compromiso de seguir creciendo con la mirada puesta en el futuro.