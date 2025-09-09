Villa Gesell comienza a instalarse en el mapa de la conectividad. En las últimas horas, se conoció la habilitación de su aeropuerto para recibir y brindar vuelos comerciales que permitirá la llegada, a una región que en el total de su temporada cuenta con aproximadamente 10 millones de viajeros. Ante este gran paso, Mensajero habló con Emiliano Felice, secretario de Turismo de la localidad.

“Fue una excelente iniciativa público-privada, una de las primeras medidas fue contactar a una compañía aérea con la mirada ya puesta en la temporada de verano y poder recuperar la conectividad. Inmediatamente, hubo interés e invité al sector privado de la región: Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, porque entendemos que para garantizar una operatoria es muy importante involucrar al sector comercial turístico que son, en definitiva, los que tienen que comercializar los vuelos”, explicó el funcionario.

Para restablecer la conectividad, el municipio entabló diálogo con Humming Airways, una aerolínea nueva con aviones de pequeño porte. Según Felice, la compañía se mostró interesada en el destino por su cercanía con grandes localidades costeras y la cantidad de viajeros que arriban hacia las localidades cercanas al atlántico durante la temporada alta.

Ante la posibilidad de explotación aeronáutica, el encargado de la cartera turística local entendió: “Es un mercado importante, es una región que al pasar la temporada de verano tiene mucha inversión en infraestructura turística, como barrios privados, hotelería, desarrollos inmobiliarios en general. Entonces, en primera medida, la idea es que haya cobertura en la temporada de verano y si la operatoria es exitosa, que el vuelo se mantenga durante todo el año”.

Las autoridades locales consideran que esta iniciativa es un punto de inflexión para recuperar la conectividad y jerarquizar la región. A su vez, consideran que frente a la posibilidad de tener una temporada difícil, “estamos buscando llevar adelante estrategias que permitan de alguna manera facilitar el arribo de viajeros y que ellos entiendan que pueden llegar de distintas formas y comunicarse con el interior del país”.

Con un visto bueno por parte de la ANAC, resta esperar al que se firme el acuerdo el próximo viernes para publicar los horarios, frecuencias y disponibilidad aérea de los primeros vuelos comerciales. Y frente a la posibilidad de continuar expandiendo rutas aéreas, Felice espera demostrar que la operatoria “es rentable y hay demanda”. Una vez comenzada las operatorias esperan atraer más aeronaves y realizar las mejoras de infraestructura necesarias para aviones de diferentes portes.