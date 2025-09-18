El sector aéreo argentino está próximo a sumar una nueva aerolínea al espacio. Domus Airways, compañía fundada por el empresario Damián Toscano, confirmó el arribo de un inversionista clave y especialista en el área: Marc Bourgade. El fundador y presidente de AeroItalia se sumará como accionista de la compañía, dando un paso grande para comenzar a operar en Argentina en los próximos meses.

“La llegada de Marc marca un hito para Domus Airways. Su experiencia internacional fortalece nuestro proyecto y nos acerca a la consecución de nuestros objetivos”, expresó el CEO de Domus Airways. Por su parte, Bourgade valoró la inclusión de este nuevo proyecto. "Es un honor convertirme en accionista de Domus Airways. Este proyecto tiene un enorme potencial para redefinir la conectividad entre Argentina y Estados Unidos con un enfoque innovador y de calidad superior”, afirmó.

La fuerte trayectoria que tiene Bourgade en el mundo empresarial aéreo fue uno de los motivos por el que Toscano apostó por la inclusión a su proyecto, en donde se destacó su presencia en empresas como Qatar Airways, Delta, KLM y Air France. Según trascendió, la participación será inferior al 15% del capital accionario. Con la incorporación de Bourgade, Domus Airways refuerza su visión global y su objetivo de posicionarse como una compañía complementaria en el mercado aéreo, con tarifas competitivas, acuerdos estratégicos y un servicio de alta gama.

Servicios premium y 120 plazas, las características de Domus Airways

Según destacaron desde la cartera, destacaron las cualidades con las que contará la nueva aerolínea. “La empresa cuenta con una propuesta de primer nivel tanto en servicios premium como en clase económica y ofrece una experiencia de viaje distinta con aeronaves desde 60 a 120 plazas aproximadamente. De esta manera, los pasajeros podrán optar por una mayor oferta de aerolíneas para los destinos que elijan”, expresó.

Las rutas que tiene proyectado operar Domus Airways

Estas serían los trayectos que tiene pensando realizar:

Vuelos de cabotaje

Buenos Aires – Córdoba

Buenos Aires – Mendoza

Buenos Aires – Neuquén

Vuelos Internacionales