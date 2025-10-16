Varios aeropuertos en Argentina han presentado planes de inversión para mejorar su infraestructura. Así como fue la situación de Rosario o de Río Gallegos, en Santa Cruz, en las últimas horas se sumó uno más a esa lista: el Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel de Río Grande quedará inhabilitado por obras de renovación. Sin embargo, sorprendió su fecha de reestreno: abril de 2026.

Aumentar la seguridad operacional y la eficiencia de la gestión fueron algunos de los motivos por los que el segundo aeropuerto más importante de Tierra del Fuego quedará sin uso hasta el próximo año. Según informó Aeropuertos Argentina, las obras comenzarán el 5 de enero y tendrán su finalización el 15 de abril del mismo año. A su vez, se estima que el gasto final contemple una suma de 37 millones de dólares.

Ante esta situación, y con una temporada de verano cada vez más cerca, los vuelos regulares que tiene la ciudad quedarán en manos de Ushuaia, siendo el único operativo en toda la provincia. No obstante, esto se alinea con la situación que está atravesando la capital santacruceña o la ciudad de Rosario, que, a pesar de no ser parte de Aeropuertos Argentina 2000, también es otra muestra de inversión en infraestructura aeroportuaria.

Los arreglos que tendrá el Aeropuerto de Río Grande

Identificado como CLSD (cerrado por obras en curso), modernizar la infraestructura del aeropuerto y reacondicionar puntos centrales como la pista será uno de los trabajos por hacer. No obstante, estas son las obras que se realizarán desde enero hasta el mes de abril:

Pista 08-26: rehabilitación integral con nuevo paquete asfáltico modificado con polímeros y modificación de cabeceras para adecuación normativa. Balizamiento y energía: modernización del sistema, reemplazando 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo e instalación de un sistema UPS para garantizar el funcionamiento continuo de las ayudas visuales. Seguridad operacional: incorporación de un nuevo sistema de detección de hielo en pista que brinda información en tiempo real para optimizar las tareas preventivas (reduciendo tiempo y recursos). Plataforma comercial: demolición completa de la plataforma existente para construir un nuevo pavimento de hormigón, resultando en una ampliación de la superficie operativa.

El objetivo es robustecer la seguridad operacional, mejorando las condiciones y los tiempos de operación ante situaciones climáticas y de visibilidad adversas.