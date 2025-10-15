El verano 2025-26 se vislumbra como una temporada récord para el turismo emisivo y receptivo en Argentina, y las aerolíneas lo saben. El ecosistema aerocomercial, compuesto por compañías de bandera, tradicionales y low cost, ha preparado un despliegue de conectividad sin precedentes. Este plan de acción, que se extiende entre diciembre y febrero, no solo consolida las rutas ya existentes, sino que introduce servicios estacionales y refuerzos significativos en frecuencias, especialmente hacia destinos de playa en Brasil y puntos estratégicos en América del Norte y Europa.

Esta optimización de la red de vuelos es una excelente noticia para los agentes de viajes. Disponer de una oferta tan robusta permite diseñar itinerarios más flexibles, ofrecer mejores tarifas y, sobre todo, satisfacer la creciente demanda de los viajeros argentinos que buscan sol y nuevos horizontes, así como facilitar la llegada de turistas internacionales. A continuación, un detalle pormenorizado de las nuevas rutas y el aumento de frecuencias que marcan el pulso de la operación aérea desde los aeropuertos de Buenos Aires y el interior del país.

Refuerzo a Brasil: La Vedette del Verano 2025

Brasil se consolida como el destino estrella de la temporada estival. Las aerolíneas han puesto el foco en las playas del Nordeste y el Sur, garantizando múltiples opciones de partida desde distintos puntos de Argentina.

Flybondi pisa fuerte con nuevas rutas:

Dos vuelos semanales Buenos Aires/Salvador de Bahía

Dos vuelos semanales Buenos Aires/Maceió

Dos vuelos semanales Buenos Aires/ Río de Janeiro. Aumenta a 3 en enero.

10 vuelos semanales Buenos Aires/Florianópolis

Tres vuelos semanales Buenos Aires/Encarnación.

Tres vuelos semanales Córdoba/Río de Janeiro

Tres vuelos semanales Córdoba/Florianópolis

Cuatro vuelos semanales Puerto Iguazú/Lima

LATAM Airlines también impulsa su conectividad con el gigante sudamericano:

45 vuelos semanales Buenos Aires/San Pablo y siete a Río de Janeiro.

Siete vuelos semanales Buenos Aires/Florianópolis.

Refuerza los servicios desde el interior: siete vuelos semanales Córdoba/San Pablo, cuatro Rosario/San Pablo y cuatro Mendoza/San Pablo.

Suma un vuelo semanal Buenos Aires/Recife y tres a Porto Alegre.

Sky:

Frecuencia diaria Buenos Aires/Santiago de Chile

Frecuencia diaria Buenos Aires/Lima

A partir del 26 de octubre cuatro frecuencias semanales Buenos Aires/Miami

dos vuelos semanales Buenos Aires/Salvador de Bahía

Frecuencia diaria Mendoza/Santiago de Chile

Cuatro vuelos semanales Bariloche/Santiago de Chile

Tres frecuencias semanales Bariloche/San Pablo

Dos vuelos semanales El Calafate/Santiago de Chile (Estacional)

Dos vuelos semanales El Calafate/San Pablo. (Estacional)

Emirates

Un vuelo diario entre Dubai/Buenos Aires vía Río de Janeiro a partir del 26 de octubre.

Conectividad con América: De Estados Unidos al Caribe y el Pacífico

La interconexión con el continente americano se diversifica, priorizando los hubs clave para la distribución de pasajeros.

Rutas Estratégicas a Norteamérica

American Airlines mantiene su sólida oferta con 42 vuelos semanales desde Buenos Aires a sus tres hubs principales en Estados Unidos: Miami, Nueva York y Dallas. Por su parte, Delta Air Lines estrenará tres frecuencias Buenos Aires/Atlanta a partir del 19 de noviembre, un acceso directo a uno de los aeropuertos con mayor tráfico del mundo. Air Canada operará cinco vuelos semanales Buenos Aires/Toronto vía San Pablo, con conexión directa a Montreal.

Centroamérica y Caribe en Auge

Copa Airlines consolida su posición como puente con las Américas, incrementando frecuencias desde el interior:

Córdoba/Panamá: Aumentará a 21 vuelos semanales en enero y febrero.

Buenos Aires/Panamá: Sube a 43 vuelos semanales en enero.

Mendoza/Panamá: Aumenta a siete vuelos semanales en enero y febrero.

Rosario/Panamá: Sube a 13 vuelos semanales en febrero.

Mantiene tres vuelos semanales Salta/Panamá y Tucumán/Panamá.

Arajet, la aerolínea caribeña, intensifica su presencia:

13 vuelos semanales Buenos Aires/Punta Cana.

A partir del 21 de diciembre, la ruta Córdoba/Punta Cana se duplicará a seis frecuencias semanales.

Refuerzo al Pacífico y Sudamérica

Jetsmart anuncia una robusta operación con 23 rutas conectando Argentina con el exterior, incluyendo la región. Sky Airlines refuerza su operación con frecuencia diaria a Santiago de Chile desde Buenos Aires y Mendoza, y cuatro frecuencias Bariloche/Santiago.

LATAM mantiene su liderazgo regional con:

47 vuelos semanales Buenos Aires/Santiago de Chile.

38 vuelos semanales Buenos Aires/Lima.

Conexiones desde el interior: 14 Mendoza/Santiago, 10 Córdoba/Santiago; y cinco Mendoza/Lima, siete Salta/Lima, tres Rosario/Lima y tres Tucumán/Lima.

El Puente Transoceánico: Nuevas Conexiones de Largo Recorrido

Las compañías europeas y de Medio Oriente ratifican la relevancia de Buenos Aires como puerta de entrada a Sudamérica, garantizando vuelos diarios o múltiples frecuencias semanales a los principales hubs globales.

Iberia y Level garantizan el acceso a España con tres frecuencias diarias Madrid/Buenos Aires y una frecuencia diaria Barcelona/Buenos Aires, respectivamente. Air France y KLM mantienen siete vuelos semanales Buenos Aires/París y siete vuelos Buenos Aires/Ámsterdam (además del vuelo triangular vía Santiago). Lufthansa y Swiss International Airlines sostienen la conexión con un vuelo semanal a Frankfurt y dos vuelos semanales a Zúrich.

Air Europa mantiene cuatro vuelos semanales Córdoba/España y un solo vuelo Buenos Aires/España. Turkish Airlines y Ethiopian Airlines ofrecen una frecuencia diaria a Estambul y una frecuencia diaria nocturna a San Pablo con conexión a 130 destinos, respectivamente.

Para complementar el cabotaje, Humming Airways ha anunciado tres frecuencias semanales Buenos Aires/Villa Gesell, una semanal a Villa María y Venado Tuerto, y dos a Tandil, facilitando el turismo interno. Además, American jet comenzó a operar una ruta regular:

Martes y jueves

Aeroparque → General Pico: 06:00 – 07:30

General Pico → Aeroparque: 07:40 – 09:00

Miércoles y viernes

Aeroparque → General Pico: 19:20 – 20:50

General Pico → Aeroparque: 21:00 – 22:20

Este completo panorama aéreo no solo ofrece una mayor capacidad de asientos, sino también la posibilidad de armar paquetes turísticos más competitivos y atractivos para el viajero. Los agentes de viajes tienen en este refuerzo una herramienta fundamental para motorizar las ventas de la próxima temporada estival.