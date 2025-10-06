La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció una nueva protesta, que producirá demoras en los vuelos y posibles cancelaciones, en el marco de las negociaciones paritarias.

“La demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”, enfatizan desde APLA.

La medida consistirá en asambleas programadas en Aeroparque para el 9 de octubre, de 16:00 a 20:00, y el 24 de octubre, de 06:00 a 10:00. “Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”, dice el comunicado.

En junio, el gremio de pilotos realizó un paro de actividades que afectó las operaciones en los aeropuertos de Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, por “incumplimientos convencionales perpetrados por la empresa” y también por el “prolongado retraso en la pauta salarial”.

Ahora, volverán a reclamar el cumplimiento salarial con una medida de fuerza que promete traer complicaciones a los pasajeros.