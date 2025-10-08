Durante la jornada del martes se publicó el decreto 35/2025, el cual autoriza a una nueva empresa para explotar los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general. Esta habilitación se da en el marco de la desregulación y apertura del sector aerocomercial que el gobierno pregona desde 2023.

La empresa Jet Handling FBO S.A. se encuentra en el sector hace cuatro décadas dando servicio de vuelos chárter y ahora comenzará el trabajo de prestación de rampas. De esta manera, se convierte en la séptima empresa autorizada a operar este servicio, sumándose a Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A. y MNZS S.A., ya habilitadas.

Según el decreto, su permiso es por 15 años y en su página aseguran que las operaciones de la empresa se realizarán en el aeropuerto de Ezeiza y en el Aeropuerto Internacional de Rosario - Islas Malvinas.

La palabra de la empresa con Mensajero

A pesar de que se habla de una operación en Ezeiza y Rosario, desde la empresa aclararon que solamente operarán en la ciudad santafesina. “En realidad, podemos operar tranquilamente en todos los aeropuertos del país dentro del sistema SNA. Sin embargo, vemos que tanto Ezeiza como Aeroparque y los aeropuertos que controla AA2000 pasan por un proceso muy conflictivo que hace bastante difícil poder operar por ahora”, subrayaron.