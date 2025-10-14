La aviación en Argentina no frena su expansión. Los viajeros pueden celebrar la llegada de nuevas y atractivas alternativas de conexión con Europa, ya que dos importantes aerolíneas españolas han confirmado su desembarco en el país a partir de 2026. Esta inyección de capacidad aérea no solo potenciará el turismo en Argentina, sino que también abrirá una puerta directa e inédita para una provincia clave.

Plus Ultra refuerza la conexión Madrid/Buenos Aires

Luego de los anuncios que realizaron desde hace un año, la empresa solo le restaba poner fechas a su arribo al mercado argentino. Con este panorama, se oficializó que iniciará operaciones en mayo de 2026 con dos frecuencias semanales. El plan es ambicioso y se acelerará en temporada alta: a partir de julio, Plus Ultra duplicará sus vuelos, ofreciendo cuatro frecuencias por semana para consolidar esta ruta clave.

El CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, explicó que este paso forma parte de una estrategia mayor por parte de la empresa. "El objetivo es duplicar la flota, abrir nuevos destinos en Iberoamérica e incrementar las alianzas con compañías líderes. Argentina es un mercado clave dentro de esa visión", afirmó el CEO.

A su vez, Julio Martínez Sola, presidente y fundador de la empresa española, también destacó la oportunidad de posicionar la compañía dentro del mercado regional. "Miramos el futuro con gran optimismo, con una compañía en expansión que despierta el interés de inversores y entidades. Este nuevo paso hacia Buenos Aires consolida nuestro compromiso con América Latina", comentó.

World2Fly, con una novedad histórica: vuelo directo entre Madrid y Rosario

La aerolínea española ha elegido a la provincia de Santa Fe para su debut en Argentina, con el inicio de la ruta directa Madrid/Rosario. Este hito es histórico para la ciudad: Rosario tendrá por primera vez vuelos regulares y directos con Europa.

World2Fly proyecta comenzar a operar en octubre de 2026 con dos vuelos semanales. Esta conexión será una opción fundamental para los residentes de Rosario y toda la zona de influencia, que podrán volar directamente al continente europeo evitando el traslado y las escalas en el Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires).