En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025, JetSmart anunció una nueva ruta que unirá Buenos Aires con Natal, en el norte de Brasil. El servicio será diario y directo, con inicio previsto para fin de año y se proyecta que se mantenga durante todo 2026.

El anuncio fue realizado por Federico Petazzi, gerente comercial de la low cost chilena, en conjunto con autoridades del Embratur. El representante de la línea destacó que continúan ampliando su red de destinos en Brasil. Actualmente, la compañía vuela todo el año a Florianópolis y Río de Janeiro desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Además, recientemente incorporó la ruta a Recife, que pasó de cuatro frecuencias semanales a un vuelo diario, consolidando su presencia en el noreste brasileño.

Con la incorporación de Natal, JetSmart refuerza su estrategia de crecimiento y su compromiso con la conectividad regional. “Esta es nuestra última ruta anunciada, comienza a fin de año en una muy buena proyección para el verano, y la apuesta es que este vuelo continúe a lo largo de todo el año. Seguiremos trabajando juntos para que este vuelo, como todos los demás que llegan a Brasil, sea lo máximo”, expresó el ejecutivo durante la presentación.

De esta manera, la aerolínea low cost se posiciona como un actor clave en la conectividad aérea entre Argentina y Brasil, ofreciendo más opciones a los pasajeros, fortaleciendo la temporada de verano y consolidando su expansión en Sudamérica.