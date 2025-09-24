GOL Líneas Aéreas anunció una importante actualización en su estructura de tarifas, con la introducción de la nueva tarifa Basic. Esta opción está diseñada para los viajeros que buscan precios más accesibles en vuelos internacionales, priorizando la economía sobre los servicios adicionales.

La tarifa Basic permite a los pasajeros llevar un bolso de mano de hasta 10 kg y acumular millas, manteniendo el estándar de servicio y calidad de atención a bordo que caracteriza a la aerolínea. Para los viajeros que deseen agregar servicios como equipaje despachado, selección de asiento o acceso a los salones VIP, podrán hacerlo por un costo adicional o eligiendo otras opciones de tarifas.

Una estructura de tarifas más flexible

Además del lanzamiento de la tarifa Basic, GOL ha reformulado sus familias tarifarias para ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros. Las nuevas categorías, que se suman a la Basic, son:

Light: ideal para quienes viajan con equipaje de mano.

Classic: incluye equipaje despachado y selección de asiento.

Flex: ofrece la mayor flexibilidad, con cambios y cancelaciones sin costo adicional.

Premium Economy: exclusiva para vuelos internacionales; incluye beneficios adicionales como asientos más cómodos y servicio premium.

"Queremos que más personas puedan acceder a los destinos turísticos y de negocios, con una propuesta de valor flexible y adaptada a diferentes perfiles de viajeros", afirmó Mateus Pongeluppi, vicepresidente comercial de GOL.

Expansión de GOL para la temporada alta

Esta iniciativa de tarifas se enmarca en un plan de expansión de la aerolínea, que se prepara para la temporada alta. GOL ha incrementado sus operaciones con nuevas rutas, incluyendo vuelos a Caracas, Foz de Iguazú y Montevideo, y ha lanzado rutas estacionales como Buenos Aires-Punta del Este y Mendoza-Río de Janeiro. Este crecimiento representa un aumento del 20% en las rutas que conectan el Cono Sur, demostrando la apuesta de la compañía por el mercado regional.