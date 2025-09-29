La temporada de verano apunta a ser el principal objetivo para todo el sector turístico. Para eso, el incremento de nuevas rutas en materia de conexión aérea fue una muestra de la expectativa que hay de cara a los próximos meses. Durante la Feria Internacional de Turismo, GOL Linhas Aéreas Inteligentes dio a conocer el nuevo trayecto que tendrá con Mendoza para la época de verano.

A sabiendas del fuerte impacto que tendrá Brasil entre diciembre y marzo, la aerolínea comunicó las novedades de dicha ruta y la importancia que tendrá en materia de expansión de mercado. “Esta ruta es muy importante porque evidencia cómo Gol está haciendo su expansión internacional. Nosotros miramos mucho el potencial que tiene el brasileño cada vez que viaja al exterior”, comentaron desde la empresa.

“Este vuelo, que va a viajar hasta Mendoza, con cuatro frecuencias hasta abril, tiene su foco en que el turista mendocino tenga ganas de conocer Río de Janeiro. Eso es muy importante para nosotros y esperamos que tenga éxito para la próxima temporada de verano”, cerraron desde la compañía durante su estadía en FIT. Además, autoridades brasileñas también dejaron unas palabras al respecto.

La palabra de las autoridades brasileñas sobre la nueva conexión de GOL

“Quiero agradecer a la compañía GOL por el fuerte crecimiento que ha tenido en conectividad aérea y por darle importancia al Aeropuerto Galeão de Río de Janeiro. Todo este crecimiento que se está viendo es la unión de todas las fuerzas políticas y el trabajo que se viene haciendo desde el Embratur para lograr expandir toda la conectividad aérea en el territorio brasileño, y, sobre todo, en Río de Janeiro”, afirmó Gustavo Tutuca, secretario de Turismo del estado de Río de Janeiro.

Por último, Marcelo Freixo, presidente del Embratur, también valoró la importancia que tiene para Brasil seguir incrementando vuelos y destacó el trabajo en conjunto entre privados y públicos para hacerlo posible. El turismo está por encima de todas las cosas. “En agosto, hemos superado la cantidad de viajeros internacionales que ingresaron a Brasil”, cerró el presidente del Embratur.