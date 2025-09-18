Emirates ha anunciado el nombramiento de Stéphane Perard como su nuevo gerente regional para América Latina. Con esta nueva designación, la creación de este cargo subraya la intención de la aerolínea de potenciar sus planes de expansión y consolidar su presencia en un mercado considerado estratégico. ¿Cuál será la función que tendrá Perard?

En su nuevo rol, Perard será responsable de supervisar las operaciones de la aerolínea en los países de América Latina donde opera, incluyendo Brasil, Colombia, México y Argentina. Sus responsabilidades abarcan la supervisión de iniciativas clave, el fortalecimiento de la presencia de Emirates en estos mercados y la búsqueda de un crecimiento sostenible.

La trayectoria de Perard dentro de Emirates

Perard, quien se desempeñaba anteriormente como gerente para Brasil y Argentina, continuará operando desde São Paulo. Reportará a Thierry Aucoc, vicepresidente sénior de Operaciones Comerciales (Oeste) de Emirates, con base en Dubái.

Desde su incorporación a la aerolínea en 2014, Perard ha sido reconocido por su liderazgo y experiencia operativa. Durante su gestión en Brasil y Argentina, fue fundamental para consolidar la posición de Emirates en el mercado, desarrollar relaciones estratégicas con clientes y alcanzar resultados comerciales destacados.

El posicionamiento de Emirates en Latinoamérica

El compromiso de Emirates con América Latina se remonta a 2007, cuando inició sus operaciones con vuelos a São Paulo. Actualmente, la aerolínea vuela a cinco destinos en la región: São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México. La compañía ofrece conexiones directas y convenientes a su hub en Dubái, desde donde los clientes pueden acceder a una vasta red de destinos globales.