Emirates Group, uno de los proveedores de servicios aéreos más importantes del mundo, ha puesto sus ojos en el talento argentino para robustecer su área de Tecnología de la Información (IT). La compañía anunció una exclusiva sesión informativa y de reclutamiento en Buenos Aires el próximo 2 de noviembre con el objetivo de cubrir más de 200 puestos tecnológicos.

Esta convocatoria forma parte de una ambiciosa campaña de reclutamiento global que busca incorporar a 17.300 profesionales en 350 roles a lo largo de este año fiscal, con el fin de potenciar sus operaciones técnicas y redefinir el futuro de la aviación.

Carreras soñadas en la vanguardia tecnológica

Los profesionales de IT en Argentina están invitados a explorar oportunidades en áreas como: ingeniería de software, DevOps, nube híbrida, metodologías ágiles, gestión técnica de productos, ciberseguridad y arquitectura de IT.

Ali Serdar Yakut, vicepresidente ejecutivo de IT del Emirates Group, destacó la posición de Dubái como uno de los 10 principales destinos para expertos en tecnología y la inversión del grupo en las "tecnologías del mañana". "Queremos atraer a los mejores talentos a formar parte de nuestra fuerza laboral en IT. Tenemos una amplia gama de proyectos tecnológicos e innovadores, apasionantes y desafiantes en cartera, algunos de los cuales darán forma a la aviación", afirmó.

Los objetivos que tendrá la jornada de Emirates

En la sesión de reclutamiento en Buenos Aires, los asistentes podrán obtener información de primera mano sobre:

La experiencia de trabajar en Emirates Group IT y vivir en Dubái.

Estructura del equipo, proyectos de innovación clave y vacantes actuales.

Interacción directa con gerentes de TI y responsables de reclutamiento.

Detalles sobre el proceso de postulación, paquetes salariales competitivos, beneficios y oportunidades de desarrollo profesional.

El equipo de IT del grupo trabaja en proyectos de vanguardia en áreas como B2C, B2B y operaciones. Recientemente, han trabajado en el lanzamiento de la cabina Premium Economy de Emirates, la optimización del catering mediante modelos de IA, la incorporación de biometría en el check-in y la habilitación del autoservicio de despacho de equipaje.

Tecnología, desarrollo y beneficios

Los profesionales seleccionados tendrán acceso a un ecosistema tecnológico de punta que incluye servicios en la nube, microservicios, DevOps, biometría, así como lenguajes modernos de programación como ReactJS, full stack Java, .NET y Python.

El compromiso con el desarrollo de talento se refleja en la formación, que abarca desde cursos en profundidad sobre herramientas y metodologías ágiles hasta programas de apoyo para mujeres en tecnología, complementados por hackatones, codefests y academias internas.

Emirates ofrece a sus empleados un paquete competitivo que incluye un salario y asignaciones, participación en beneficios, seguro médico y de vida, y atractivos beneficios de viaje. Estos últimos incluyen boletos anuales para la familia inmediata y pasajes aéreos con grandes descuentos para dependientes, familiares y amigos, válidos para viajar a sus 145 destinos globales.