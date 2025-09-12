El récord que Argentina romperá en diciembre y desplazará a Nueva York

A partir de diciembre de 2025, la aviación comercial alcanzará un nuevo hito histórico. La aerolínea China Eastern Airlines establecerá un nuevo récord mundial con el vuelo directo más largo de la historia, conectando Argentina y China en un solo trayecto. Esta ruta, que ya genera gran interés en búsquedas globales y conectará Shanghái con Buenos Aires, fue confirmado por la Embajada de China en Argentina.

La conexión, identificada como vuelo MU745, cubrirá una distancia de 19.681 kilómetros y operará con dos frecuencias semanales. Con esta nueva ruta, Argentina arrebata el título del vuelo más largo del mundo a la ruta que unía Nueva York y Singapur que recorría aproximadamente 15,332 kilómetros y tiene una duración promedio de 18 horas y 40 minutos.

Detalles del Vuelo Argentina-China

El viaje tendrá una duración total de 29 horas en el tramo de regreso y 25 horas y 30 minutos en el trayecto de ida. Aunque se trata de un vuelo directo, la ruta incluye una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda, donde no es necesario cambiar de avión.

El vuelo será operado con un Boeing 777-300ER, un avión de gran capacidad que contará con distintas clases de servicio para los pasajeros:

6 suites de Primera Clase

52 asientos en Business Class

258 asientos en Economy

Los precios del pasaje se estiman entre los 1.746 y 1.983 dólares por tramo, de acuerdo con la información de la aerolínea. Este anuncio impulsa a Buenos Aires como un nodo clave para el turismo y comercio con Asia, una tendencia que se ve reflejada en el aumento de búsquedas de rutas aéreas entre ambas regiones.

La conexión marca el regreso de una compañía asiática al país después de diez años y tras la salida de Malaysia Airlines, que operaba entre Buenos Aires, Ciudad del Cabo y Kuala Lumpur. Actualmente, China Eastern mantiene un acuerdo de código compartido con Aerolíneas Argentinas, que permite a los pasajeros argentinos volar a Shanghái vía Madrid y con esta nueva conexión Ezeiza podría instalarse como un hub importante para Asia en América Latina.