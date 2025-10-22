Humming Airways recibió una gran noticia por parte del Gobierno. La empresa, que lidera Francisco Errecart, fue notificada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que pueda realizar vuelos regulares y no regulares, ya sean de cabotaje o internacionales. Un cambio clave en el modelo de gestión, a pesar de que ya operaba desde diciembre de 2024 a Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

“Autorizar a la empresa Humming Airways a explotar servicios regulares y no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada”, informó la Subsecretaría de Transporte Aéreo a través de la Disposición 37/2025, dependiente del Ministerio de Economía, en el documento, donde además indicó que la empresa “dio cumplimiento a las exigencias” y “acredita los recaudos de capacidad técnica y económico-financiera”.

El motivo por el que gestionaba sin la certificación de ANAC

La aerolínea inició sus operaciones a fines de 2024, estableciendo las rutas iniciales entre Venado Tuerto y Villa María, y Tandil y Olavarría. Sin embargo, el CEO, cofundador y piloto, detalló el estado operativo: “Ya tenemos todo listo en términos operativos. Tenemos oficinas en Aeroparque y en Microcentro y, al alquilar la aeronave, actuamos como un ‘broker’ a la espera de su propio certificado de explotador de servicios aéreos.” Sobre la obtención de rutas, señaló que no hay fricciones con el ente regulador, afirmó Errecart.

Los destinos que se sumaron a Humming Airways

La compañía confirmó en septiembre dos adiciones estratégicas a su red desde Aeroparque. A partir de octubre inaugurará la ruta hacia la ciudad de Paraná con dos frecuencias semanales, lo que representa una nueva opción frente a Aerolíneas Argentinas. Incluso, días atrás confirmó su arribo a la localidad de Concordia. Además, a partir de noviembre se sumará el destino Villa Gesell con tres vuelos semanales (miércoles, viernes y domingos).